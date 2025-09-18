यूपी में गाय ने बुजुर्ग पर बोला हमला, पैरों से कुचलकर किया अधमरा, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

कानपुर में आवारा गाय ने एक बुजुर्ग को दौड़ा लिया। कुछ दूर भागने के बाद बुजुर्ग जब गिर गया तो गाय ने सींग से उठाकर पटका। इसके बाद उसे लातों से कूचने लगी। आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन गाय ने बुजुर्ग को अधमरा कर दिया।

यूपी में आवारा जानवरों के हमले से आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं तो कुछ गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। कभी सांड़ राह चलते लोगों पर हमला कर दे रहे हैं तो कभी गाय लोगों को दौड़ा लेती हैं। कानपुर जिले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां एक आवारा गाय ने एक बुजुर्ग को दौड़ा लिया। कुछ दूर भागने के बाद बुजुर्ग जब गिर गया तो गाय ने सींग से उठाकर पटका। इसके बाद उसे लातों से कूचने लगी। आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन गाय ने बुजुर्ग को अधमरा कर दिया। घटना का सीसीटीवी में कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल बुजुर्ग को प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बुजुर्ग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

घटना कल्याणपुर क्षेत्र की है। यहां सड़कों पर कई आवारा पशु घूम रहे हैं। इन्हीं में से एक गुस्सैल गाय ने गुरुवार को बुजुर्ग पर हमला कर दिया। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग ने गाय को हाँकने की कोशिश की, तो गाय भड़क उठी और बुजुर्ग को दौड़ा लिया। कुछ दूर चलने के बाद गाय ने बुजुर्ग को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद भी गाय ने बुजुर्ग को नहीं छोड़ा। गाय ने बुजुर्ग को बेरहमी से अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने लाठियों और डंडों से गाय को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन वह हटने को तैयार ही नहीं हुई। काफी मशक्कत के बाद, जब कुछ लोगों ने मिलकर डंडे चलाए, तो गाय कुछ देर के लिए पीछे हटी।