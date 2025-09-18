cow attacked an elderly man trampling him to death with its feet video will be chilling In Kanpur यूपी में गाय ने बुजुर्ग पर बोला हमला, पैरों से कुचलकर किया अधमरा, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कानपुर में आवारा गाय ने एक बुजुर्ग को दौड़ा लिया। कुछ दूर भागने के बाद बुजुर्ग जब गिर गया तो गाय ने सींग से उठाकर पटका। इसके बाद उसे लातों से कूचने लगी। आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन गाय ने बुजुर्ग को अधमरा कर दिया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 06:30 PM
यूपी में आवारा जानवरों के हमले से आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं तो कुछ गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। कभी सांड़ राह चलते लोगों पर हमला कर दे रहे हैं तो कभी गाय लोगों को दौड़ा लेती हैं। कानपुर जिले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां एक आवारा गाय ने एक बुजुर्ग को दौड़ा लिया। कुछ दूर भागने के बाद बुजुर्ग जब गिर गया तो गाय ने सींग से उठाकर पटका। इसके बाद उसे लातों से कूचने लगी। आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन गाय ने बुजुर्ग को अधमरा कर दिया। घटना का सीसीटीवी में कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल बुजुर्ग को प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बुजुर्ग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

घटना कल्याणपुर क्षेत्र की है। यहां सड़कों पर कई आवारा पशु घूम रहे हैं। इन्हीं में से एक गुस्सैल गाय ने गुरुवार को बुजुर्ग पर हमला कर दिया। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग ने गाय को हाँकने की कोशिश की, तो गाय भड़क उठी और बुजुर्ग को दौड़ा लिया। कुछ दूर चलने के बाद गाय ने बुजुर्ग को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद भी गाय ने बुजुर्ग को नहीं छोड़ा। गाय ने बुजुर्ग को बेरहमी से अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने लाठियों और डंडों से गाय को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन वह हटने को तैयार ही नहीं हुई। काफी मशक्कत के बाद, जब कुछ लोगों ने मिलकर डंडे चलाए, तो गाय कुछ देर के लिए पीछे हटी।

इसी मौके का फायदा उठाते हुए, वहाँ मौजूद भीड़ ने एक रिक्शा लगाकर किसी तरह घायल बुजुर्ग को गाय के चंगुल से बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां बुजुर्ग को इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। यह पूरी घटना वहां पास के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिस किसी भी व्यक्ति ने इस घटना को देखा, उसकी रूह कांप गई। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही कैटिल कैचिंग दस्ता मौके पर पहुंचा। गुस्सैल गाय को देख कर्मचारियों के हाथ-पैर कांप गए। काफी देर चली मशक्कत के बाद गुस्सैल गाय को रस्सी में जकड़कर टीम अपने साथ ले गई।

