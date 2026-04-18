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चचेरी बहनों के बीच दिल्ली में हुआ झगड़ा, भतीजे ने देवरिया में की चाची की हत्या; भाई बहन गिरफ्तार

Apr 18, 2026 02:37 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया (महुआडीह)
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देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई और मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान शिकायत करने वाली बहन के भाई राज विश्वकर्मा ने अपनी सगी चाची रविता देवी के सिर पर कुदाल से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। पुलिस ने उसे और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। 

चचेरी बहनों के बीच दिल्ली में हुआ झगड़ा, भतीजे ने देवरिया में की चाची की हत्या; भाई बहन गिरफ्तार

UP Crime News: दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम करने वाली चचेरी बहनों में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। दोनों परिवारों के बीच पहले भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। बात-बात पर झगड़े होते रहते थे। लेकिन इस बार जब एक बहन ने अपने घर पर कंपनी में साथ करने वाली चचेरी बहन से झगड़े की जानकारी दी तो बवाल हो गया। यह झगड़ा देवरिया में उनके परिवारों तक पहुंच गया। देवरिया में दोनों पक्षों में पहले पुराने मामलों को लेकर व्यंग्य कसे गए। फिर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह कहासुनी हाथापाई और मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान शिकायत करने वाली बहन के भाई राज विश्वकर्मा ने अपनी सगी चाची रविता देवी के सिर पर कुदाल से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। आरोप है कि इस कांड में घर पर मौजूद आरोपी की एक बड़ी बहन और छोटे भाई ने भी उसका साथ दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल कुदाल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं घटना में शामिल तीसरा आरोपी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

महुआडीह थाना क्षेत्र के रामपुर बनहर गांव के रहने वाले दिनेश विश्वकर्मा और उमेश विश्वकर्मा सगे भाई हैं। दोनों बाहर रहकर काम करते हैं। इनके परिवारों के बीच वर्षों से छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था। बुधवार की देर रात एक बार फिर दोनों पक्ष की महिलाओं के बीच कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते बढ़ गई और हाथापाई और मारपीट में बदल गई। इसी दौरान दिनेश के बड़े बेटे राज विश्वकर्मा ने अपनी सगी चाची रविता देवी (उम्र 42 वर्ष) के सिर पर कुदाल से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी फरार हो गए। मामले में केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच पुलिस ने क्षेत्र के खड़ाइच मोड़ के पास से मुख्य आरोपी राज विश्वकर्मा और उसकी बहन मोनी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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दिल्ली में झगड़ा बना विवाद का कारण

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता में बताया कि रामपुर बनहर निवासी उमेश और दिनेश का परिवार वर्ष 2010 में अलग हो गया। इसके बाद छोटी बात को लेकर अक्सर दोनों परिवारों में विवाद होता रहता था। मृतका रविता की बड़ी बेटी और आरोपी की छोटी बहन दिल्ली में एक ही कंपनी में काम करती हैं। घटना के दिन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसकी सूचना आरोपी की बहन ने घर पर दी। इसके बाद आरोपी बड़ी बहन मोनी अपनी चाची से विवाद करने लगी और एक-दूसरे को ताना मारने लगीं। राज भी पहुंच गया। इसी बीच बात बढ़ी और मारपीट होने लगी। इस दौरान आरोपी ने कुदाल से प्रहार कर रविता देवी को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में आरोपी राज विश्वकर्मा और मोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की निशानदेही पर सीएचसी लीलापुर के पास बगीचा से घटना में इस्तेमाल कुदाल बरामद कर ली गई है, जबकि अन्य एक आरोपी हरेराम विश्वकर्मा पुत्र दिनेश की तलाश में पुलिस दबिश दे रही हैं।

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रोते-बिलखते बेटे ने दी मां को मुखाग्नि, चीख-पुकार

पोस्टमार्टम के बाद रविता देवी का शव गुरुवार देर शाम गांव पहुंचा तो चीख-पुकार मच गई। रात होने और बड़ी बेटी के इंतजार के कारण अंतिम संस्कार नहीं किया गया। बड़ी बेटी आंचल शुक्रवार की सुबह दिल्ली से पहुंची। इसके बाद हेतिमपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। रोते-बिलखते बेटे शिव ने मुखाग्नि दी। वहीं गांव में पुलिस बल तैनात करने के साथ ही गश्त बढ़ा दी गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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