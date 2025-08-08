Cousin sisters fell love with each other got married to each other now told about danger to family एक-दूसरे को दिल दे बैठीं ममेरी-फुफेरी बहनें, आपस में कर ली शादी, अब परिवार से बताया खतरा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Cousin sisters fell love with each other got married to each other now told about danger to family

एक-दूसरे को दिल दे बैठीं ममेरी-फुफेरी बहनें, आपस में कर ली शादी, अब परिवार से बताया खतरा

मुजफ्फरनगर में ममेरी व फुफेरी बहनें एक-दूसरे को दिल दे बैठी। दोनों ने आपस में शादी करने कर ली। दोनों लड़कियों की शादी करने का मामला अब चर्चा में है। एक युवती के पिता द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया था।

Dinesh Rathour मुजफ्फरनगरFri, 8 Aug 2025 10:39 PM
यूपी के मुजफ्फरनगर में ममेरी व फुफेरी बहनें एक-दूसरे को दिल दे बैठी। दोनों ने आपस में शादी करने कर ली। दोनों लड़कियों की शादी करने का मामला अब चर्चा में है। एक युवती के पिता द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया था। दोनों ने तितावी थाने पहुंचकर एक-दूसरे के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। एक युवती ने आपस में शादी करने की बात भी कही। सोशल मीडिया पर भी दोनों बहनों का अनोखा नया रिश्ता खूब वायरल हो रहा है।

तितावी थाना क्षेत्र की रहने वाली दोनों ममेरी और फुफेरी बहनें डेढ़ साल से एक साथ रह रही हैं। परिवार ने दोनों के रिश्ते का विरोध किया, लेकिन दोनों ने उनकी नहीं सुनी। पुलिस के अनुसार 26 फरवरी को दोनों परिवार को बिना बताए घर से चली गई। दोनों गाजियाबाद में एक किराए के मकान में रहकर प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने लगीं। उनका पता न मिलने पर एक युवती के पिता ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने शिकायत होने पर उनकी बेटी से फोन पर संपर्क किया। गुरुवार शाम दोनों बहनें थाने पहुंच गई। एक युवती ने मांग में सिंदूर लगाया हुआ था, जबकि दूसरी ने पैंट शर्ट पहने हुई थी। तितावी पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए। सिंदूर लगाए युवती ने बयानों में कहा है कि दोनों ने कुछ दिन पूर्व शादी कर ली है और साथ रहना चाहती हैं।

दोनों ने जताया परिवार से जान का खतरा

पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद दोनों को सुरक्षा में घर भेज दिया। अब दोनों पति-पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। हालांकि दोनों युवतियों के परिवारजन उनके संबंध को लेकर काफी परेशान है। पुलिस ने परिवार को सुरक्षा के लिए हिदायद दी है। तितावी थाना प्रभारी मानवेंद्र भाटी ने बताया, ममेरी व फुफेरी बहन लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। थाने पर आकर दोनों ने बयान में एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा जाहिर की है।

