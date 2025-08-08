एक-दूसरे को दिल दे बैठीं ममेरी-फुफेरी बहनें, आपस में कर ली शादी, अब परिवार से बताया खतरा

मुजफ्फरनगर में ममेरी व फुफेरी बहनें एक-दूसरे को दिल दे बैठी। दोनों ने आपस में शादी करने कर ली। दोनों लड़कियों की शादी करने का मामला अब चर्चा में है। एक युवती के पिता द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया था।

यूपी के मुजफ्फरनगर में ममेरी व फुफेरी बहनें एक-दूसरे को दिल दे बैठी। दोनों ने आपस में शादी करने कर ली। दोनों लड़कियों की शादी करने का मामला अब चर्चा में है। एक युवती के पिता द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया था। दोनों ने तितावी थाने पहुंचकर एक-दूसरे के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। एक युवती ने आपस में शादी करने की बात भी कही। सोशल मीडिया पर भी दोनों बहनों का अनोखा नया रिश्ता खूब वायरल हो रहा है।

तितावी थाना क्षेत्र की रहने वाली दोनों ममेरी और फुफेरी बहनें डेढ़ साल से एक साथ रह रही हैं। परिवार ने दोनों के रिश्ते का विरोध किया, लेकिन दोनों ने उनकी नहीं सुनी। पुलिस के अनुसार 26 फरवरी को दोनों परिवार को बिना बताए घर से चली गई। दोनों गाजियाबाद में एक किराए के मकान में रहकर प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने लगीं। उनका पता न मिलने पर एक युवती के पिता ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने शिकायत होने पर उनकी बेटी से फोन पर संपर्क किया। गुरुवार शाम दोनों बहनें थाने पहुंच गई। एक युवती ने मांग में सिंदूर लगाया हुआ था, जबकि दूसरी ने पैंट शर्ट पहने हुई थी। तितावी पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए। सिंदूर लगाए युवती ने बयानों में कहा है कि दोनों ने कुछ दिन पूर्व शादी कर ली है और साथ रहना चाहती हैं।