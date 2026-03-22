चचेरी बहन को भाई ने पेट्रोल छिड़कर जलाया; बुरी तरह झुलसी, अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद में बवाल

अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद में चचेरी बहन को भाई ने पेट्रोल डालकर जला दिया। जिसमें लड़की बुरी तरह झुलस गई। जिसके बाग आरोपी ने घर की छत पर चढ़कर खुद पर भी पेट्रोल छिड़क लिया। पुलिस ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

यूपी के अलीगढ़ जिले के अतरौली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। यहां चचेरे भाई ने अपनी बहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी आग लगाने की धमकी दी और छत पर चढ़कर हंगामा करता रहा। पुलिस ने करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना खानपुर गांव की है। ग्रामीणों के अनुसार, परिवार के बीच लंबे समय से प्लॉट पर भैंस बांधने को लेकर विवाद चल रहा था।

चचेरी बहन को पेट्रोल डालकर जलाया शनिवार शाम को जयवीर सिंह दिवाकर और उनके भतीजे नीरू के बीच डेयरी पर झगड़ा हुआ था। रविवार सुबह जब जयवीर दूध रखने जा रहे थे, तब नीरू ने उन्हें रोककर फिर मारपीट की। गांववालों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद आरोपी ने जयवीर की बेटी को निशाना बना लिया। बताया गया कि सुबह रश्मि नवरात्र की पूजा के बाद खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में नीरू ने उसे रोक लिया और पहले मारपीट की। इसके बाद बोतल में लाया पेट्रोल उस पर डालकर माचिस से आग लगा दी। आग लगते ही रश्मि चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मिट्टी डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक उसके हाथ, चेहरा और पेट बुरी तरह झुलस चुके थे।

आरोपी ने खुद पर भी पेट्रोल डाला ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। रश्मि को अतरौली सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, युवती फिलहाल खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है। घटना के बाद आरोपी नीरू अपने घर की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। उसने खुद पर पेट्रोल डाल लिया और पुलिस को धमकी देने लगा कि अगर उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो वह खुद को आग लगा लेगा। साथ ही उसने छत पर रखे गैस सिलेंडर को आग लगाकर नीचे फेंकने की भी चेतावनी दी। स्थिति को देखते हुए पुलिस और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया।