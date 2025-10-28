8 साल की मासूम से दरिंदगी, घर के बगल में रहने वाले चचेरे भाई ने किया रेप
संक्षेप: गोरखपुर में रिश्तों को तार-तार करने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां 8 साल की एक मासूम बच्ची दुष्कर्म का शिकार हो गई। आरोपी कोई और नहीं, बल्कि उसका 20 वर्षीय चचेरा भाई निकला। उधर, बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यूपी के गोरखपुर से मनवता को शर्मसार करने वाली एक वीभत्स घटना सामने आई है। जहां एक आठ वर्षीय बच्ची को उसके अपने ही चचेरे भाई की दरिंदगी का शिकार होना पड़ा है। सोमवार की देर रात हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
ये वारदात रामगढ़ताल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, यह हृदयविदारक घटना सोमवार रात उस वक्त हुई, जब 20 वर्षीय चचेरे भाई ने 8 साल की बच्ची से रेप किया। घटना को अंजाम देने बाद वह फरार हो गया। उधर, बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। आनन-फानन में बच्ची को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम उसकी नाजुक हालत को देखते हुए इलाज में जुट गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपित बच्ची का चचेरा भाई है। आरोपित का घर पास में ही है। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।