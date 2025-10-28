Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscousin raped his 8 year old innocent sister in gorakhpur
8 साल की मासूम से दरिंदगी, घर के बगल में रहने वाले चचेरे भाई ने किया रेप

8 साल की मासूम से दरिंदगी, घर के बगल में रहने वाले चचेरे भाई ने किया रेप

संक्षेप: गोरखपुर में रिश्तों को तार-तार करने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां 8 साल की एक मासूम बच्ची दुष्कर्म का शिकार हो गई। आरोपी कोई और नहीं, बल्कि उसका 20 वर्षीय चचेरा भाई निकला। उधर, बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Tue, 28 Oct 2025 08:37 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर से मनवता को शर्मसार करने वाली एक वीभत्स घटना सामने आई है। जहां एक आठ वर्षीय बच्ची को उसके अपने ही चचेरे भाई की दरिंदगी का शिकार होना पड़ा है। सोमवार की देर रात हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये वारदात रामगढ़ताल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, यह हृदयविदारक घटना सोमवार रात उस वक्त हुई, जब 20 वर्षीय चचेरे भाई ने 8 साल की बच्ची से रेप किया। घटना को अंजाम देने बाद वह फरार हो गया। उधर, बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। आनन-फानन में बच्ची को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम उसकी नाजुक हालत को देखते हुए इलाज में जुट गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपित बच्ची का चचेरा भाई है। आरोपित का घर पास में ही है। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या, भूसा घर में छिपाया शव
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |