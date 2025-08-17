पत्नी से अवैध संबंधों में ममेरे भाई ने की BJP बूथ अध्यक्ष की हत्या, शराब में केमिकल मिलाकर मार डाला

मुरादाबाद में रिंकू सिंह का शव दो अगस्त की सुबह पुराने सरकारी अस्पताल के गेट के पास मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो जहर से मौत की पुष्टि हुई। इस मामले में रिंकू सिंह के पिता सतवीर सिंह की तहरीर पर पाकबड़ा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।

यूपी के मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर कला निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह की हत्या उसी के ममेरे भाई अरुण ने की थी। पुलिस ने शनिवार को आरोपी अरुण को गिरफ्तार कर इसका खुलासा किया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार आरोपी अरुण ने बताया कि रिंकू का उसकी पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अरुण इसका विरोध करता था, फिर भी दोनों नहीं माने। इसी के चलते आरोपी अरुण ने फैक्ट्री में बर्तन चमकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल को शराब में मिलाकर रिंकू को पिलाकर उसकी हत्या की थी। आरोपी के पास से केमिकल, शराब का रैपर आदि बरामद हुआ है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ हाईवे राजेश कुमार ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि रिंकू सिंह के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई गई तो पता चला कि वह अपने ही ममेरे भाई अरुण की पत्नी से फोन पर लंबी बात करता था। पुलिस ने गहनता से जांच की तो शक की सुई अरुण के ऊपर टिक गई। जिसके बाद एसएचओ पाकबड़ा विनोद कुमार की टीम ने अरुण को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की। पहले तो वह गुमराह करता रहा बाद में हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। एसपी सिटी के अनुसार आरोपी अरुण ने बताया कि रिंकू उसका फुफेरा भाई होने के साथ-साथ अच्छा दोस्त था। अरुण का घर मूल रूप से संभल के नरौली में था, लेकिन चूंकि बुआ शादी के बाद से रतनपुर कला में ही आकर बस गईं थी इसलिए रिंकू का जन्म भी यहीं हुआ था। आरोपी अरुण ने बताया कि रिंकू का उसके घर खूब आनाजाना था। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी और अरुण के बीच प्रेमप्रसंग हो गया था। जानकारी होने पर उसने विरोध किया कि लेकिन दोनों नहीं माने। उसने अपनी पत्नी की पिटाई भी की।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने रिंकू के पिता सतवीर को भी बताया, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुईं। परेशान होकर उसने रिंकू को रास्ते से हटाने की याजना बना डाली। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह जिस फैक्ट्री में लकड़ी का कारीगर है उसमें मेटल चमकाने वाला केमिकल पाउडर रहता है। वहीं से वह पाउडर लेकर आया और शीशी में घोल कर रख लिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि एक अगस्त को उसने शराब का एक पाउच लिया और उसमें वह केमिकल मिला दिया। बाद में मौका पाकर रिंकू को वह शराब पिलाकर मार डाला। हत्या करने के बाद केमिकल की शीशी और शराब का रैपर ओर प्लास्टिक का गिलास वहीं खंडहर में छिपा कर घर चला गया। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त जहर की शीशी, शराब का रैपर और गिलास बरामद कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।