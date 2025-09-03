भाभी से ममेरे भाई की दोस्ती नहीं आई पसंद, हत्याकर गंगा में फेंका, एक साल बाद ऐसे खुलासा

ममेरे भाई का भाभी के साथ दोस्ती और फोन पर बातें करना फूफेरे भाई के पसंद नहीं आई। उसने दोस्त के साथ मिलकर ममेरे भाई की हत्या कर शव गंगा में फेंक दिया। पुलिस ने लापता में केस दर्ज किया और फाइल बंद भी कर दी। पिता ने हार नहीं मानी और एक साल बाद हत्यारोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं।

वाराणसी में एक साल पहले लापता हो गए युवक के लिए एक पिता ने धरती-आसमान एक कर दिया। पुलिस से लेकर अधिकारियों तक दौड़ता रहा लेकिन कहीं से न्याय मिलते नहीं नजर आया। पुलिस ने भी जांच का कोरम पूरा किया और युवक को लापता मानते हुए कुछ दिनों बाद फाइल बंद कर दी। इसके बाद भी पिता ने हार नहीं मानी। कोर्ट पहुंच गया। वहां से आदेश के बाद दोबारा फाइल खुली। पिता ने खुद पड़ताल की और पुलिस को बेटे के हत्यारों तक पहुंचा दिया। अब एक साल बाद पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार किया है। पता चला कि फूफेरे भाई की भाभी से दोस्ती में युवक को मार डाला गया। ममेरे भाई और भाभी का मिलना-जुलना फुफेरा भाई को पसंद नहीं था। एक दोस्त के साथ हत्याकर शव को गंगा में फेंक दिया गया था।

शीतला घाट पर हैंडी क्राफ्ट की दुकान में काम करने वाला चोलापुर क्षेत्र के कटारी गांव निवासी 21 वर्षीय विशाल कुमार तीन अगस्त 2024 की शाम यह कहकर निकला कि उसे कुछ लोगों को दर्शन कराना है। अगले दिन उसके साथी धीरज ने परिजनों को बताया कि वह काम पर नहीं आया है। उसका नंबर भी बंद है। इस पर पिता महेंद्र प्रताप ने दशाश्वमेध थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ खास नहीं किया तो अफसरों से गुहार लगाई। पुलिस ने इस पर कॉल डिटेल के आधार पर जांच की। इस जांच में पता चला कि वह गांव की एक युवती से बातचीत करता था। युवती और उसके पिता से भी पूछताछ हुई लेकिन युवक का सुराग नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने फाइल ही बंद कर दी।

कोर्ट पहुंचा पिता पुलिस के फाइल बंद करने पर पिता ने कोर्ट में गुहार लगाई। बेटे की तलाश के लिए पुलिस को आदेश देने की मांग की। कोर्ट के आदेश पर एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में दोबारा तफ्तीश शुरू हुई। एक बार फिर कॉल डिटेल निकाली गई। पहले एक साल की कॉल डिटेल निकाली गई थी। अब पुलिस ने दो साल की कॉल डिटेल निकाली। इसमें एक ऐसा नंबर मिला जिससे युवक लगातार बातचीत करता था। एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी., एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने चेतगंज स्थित कार्यालय पर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पहले हुई जांच में एक साल का सीडीआर निकलवाया गया था। इसमें सिर्फ युवती से बातचीत की पुष्टि हुई। फिर दो साल का सीडीआर निकलवाया गया। इसके बाद हत्यारोपियों तक पुलिस पहुंची। पकड़े गए दो हत्यारोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया।

रिश्ते में लगने वाले फूफेरे भाई और उसके दोस्त ने की हत्या पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर पाया कि एक विवाहिता से विशाल की मोबाइल फोन पर खूब बातचीत होती थी। इस महिला तक पहुंचने के बाद उसके देवर वीरू तक पुलिस पहुंची। वीरू विशाल का रिश्ते में फूफेरा भाई लगता था। पता चला कि वीरू के घर दो साल पहले विशाल इंटर की परीक्षा देने गया था। इस दौरान उसकी भाभी से विशाल की दोस्ती हो गई। दोनों में फोन पर खूब बातचीत होने लगी। दोनों मिलने भी लगे। यह बात वीरू को अच्छी नहीं लगी। उसने अपने दोस्त दिलीप के साथ मिलकर विशाल की हत्या की साजिश रच डाली।

दोनों ने तीन अगस्त 2024 को विशाल को शराब पार्टी के लिए बुलाया। चंद्रा चौराहा से कच्चा बाबा मार्ग पर सड़क किनारे दोनों ने विशाल को खूब शराब पिलाई। फिर रामचंदीपुर पुल पहुंचे। पुल से विशाल को धक्का देने की साजिश थी लेकिन उसने रेलिंग पर चढ़ने से मना कर दिया। इसके बाद वीरू और दिलीप ने चाकू से विशाल की हत्या करके शव गंगा में फेंक दिया।