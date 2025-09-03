cousin brother did not like friendship of bhabhi, he hatched such a conspiracy that even police failed father hard work भाभी से ममेरे भाई की दोस्ती नहीं आई पसंद, हत्याकर गंगा में फेंका, एक साल बाद ऐसे खुलासा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscousin brother did not like friendship of bhabhi, he hatched such a conspiracy that even police failed father hard work

भाभी से ममेरे भाई की दोस्ती नहीं आई पसंद, हत्याकर गंगा में फेंका, एक साल बाद ऐसे खुलासा

ममेरे भाई का भाभी के साथ दोस्ती और फोन पर बातें करना फूफेरे भाई के पसंद नहीं आई। उसने दोस्त के साथ मिलकर ममेरे भाई की हत्या कर शव गंगा में फेंक दिया। पुलिस ने लापता में केस दर्ज किया और फाइल बंद भी कर दी। पिता ने हार नहीं मानी और एक साल बाद हत्यारोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 03:58 PM
share Share
Follow Us on
भाभी से ममेरे भाई की दोस्ती नहीं आई पसंद, हत्याकर गंगा में फेंका, एक साल बाद ऐसे खुलासा

वाराणसी में एक साल पहले लापता हो गए युवक के लिए एक पिता ने धरती-आसमान एक कर दिया। पुलिस से लेकर अधिकारियों तक दौड़ता रहा लेकिन कहीं से न्याय मिलते नहीं नजर आया। पुलिस ने भी जांच का कोरम पूरा किया और युवक को लापता मानते हुए कुछ दिनों बाद फाइल बंद कर दी। इसके बाद भी पिता ने हार नहीं मानी। कोर्ट पहुंच गया। वहां से आदेश के बाद दोबारा फाइल खुली। पिता ने खुद पड़ताल की और पुलिस को बेटे के हत्यारों तक पहुंचा दिया। अब एक साल बाद पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार किया है। पता चला कि फूफेरे भाई की भाभी से दोस्ती में युवक को मार डाला गया। ममेरे भाई और भाभी का मिलना-जुलना फुफेरा भाई को पसंद नहीं था। एक दोस्त के साथ हत्याकर शव को गंगा में फेंक दिया गया था।

शीतला घाट पर हैंडी क्राफ्ट की दुकान में काम करने वाला चोलापुर क्षेत्र के कटारी गांव निवासी 21 वर्षीय विशाल कुमार तीन अगस्त 2024 की शाम यह कहकर निकला कि उसे कुछ लोगों को दर्शन कराना है। अगले दिन उसके साथी धीरज ने परिजनों को बताया कि वह काम पर नहीं आया है। उसका नंबर भी बंद है। इस पर पिता महेंद्र प्रताप ने दशाश्वमेध थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ खास नहीं किया तो अफसरों से गुहार लगाई। पुलिस ने इस पर कॉल डिटेल के आधार पर जांच की। इस जांच में पता चला कि वह गांव की एक युवती से बातचीत करता था। युवती और उसके पिता से भी पूछताछ हुई लेकिन युवक का सुराग नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने फाइल ही बंद कर दी।

ये भी पढ़ें:शादी में मुलाकात, मोबाइल पर बातें, अब सहेलियों के प्यार का दुश्मन बना परिवार

कोर्ट पहुंचा पिता

पुलिस के फाइल बंद करने पर पिता ने कोर्ट में गुहार लगाई। बेटे की तलाश के लिए पुलिस को आदेश देने की मांग की। कोर्ट के आदेश पर एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में दोबारा तफ्तीश शुरू हुई। एक बार फिर कॉल डिटेल निकाली गई। पहले एक साल की कॉल डिटेल निकाली गई थी। अब पुलिस ने दो साल की कॉल डिटेल निकाली। इसमें एक ऐसा नंबर मिला जिससे युवक लगातार बातचीत करता था। एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी., एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने चेतगंज स्थित कार्यालय पर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पहले हुई जांच में एक साल का सीडीआर निकलवाया गया था। इसमें सिर्फ युवती से बातचीत की पुष्टि हुई। फिर दो साल का सीडीआर निकलवाया गया। इसके बाद हत्यारोपियों तक पुलिस पहुंची। पकड़े गए दो हत्यारोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया।

रिश्ते में लगने वाले फूफेरे भाई और उसके दोस्त ने की हत्या

पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर पाया कि एक विवाहिता से विशाल की मोबाइल फोन पर खूब बातचीत होती थी। इस महिला तक पहुंचने के बाद उसके देवर वीरू तक पुलिस पहुंची। वीरू विशाल का रिश्ते में फूफेरा भाई लगता था। पता चला कि वीरू के घर दो साल पहले विशाल इंटर की परीक्षा देने गया था। इस दौरान उसकी भाभी से विशाल की दोस्ती हो गई। दोनों में फोन पर खूब बातचीत होने लगी। दोनों मिलने भी लगे। यह बात वीरू को अच्छी नहीं लगी। उसने अपने दोस्त दिलीप के साथ मिलकर विशाल की हत्या की साजिश रच डाली।

दोनों ने तीन अगस्त 2024 को विशाल को शराब पार्टी के लिए बुलाया। चंद्रा चौराहा से कच्चा बाबा मार्ग पर सड़क किनारे दोनों ने विशाल को खूब शराब पिलाई। फिर रामचंदीपुर पुल पहुंचे। पुल से विशाल को धक्का देने की साजिश थी लेकिन उसने रेलिंग पर चढ़ने से मना कर दिया। इसके बाद वीरू और दिलीप ने चाकू से विशाल की हत्या करके शव गंगा में फेंक दिया।

करंडा में मिला था ‘लावारिस’ शव

गाजीपुर जिले ने करंडा में विशाल का शव दो दिन बाद 5 अगस्त 2024 को बरामद किया था। शिनाख्त नहीं होने पर करंडा पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर डीएनए रिपोर्ट सुरक्षित रख लिया। आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बाद दशाश्वमेध पुलिस ने चंदौली, गाजीपुर, बलिया और पटना में लावारिस मिले शव की जानकारी निकलवाई। इसमें गाजीपुर के करंडा में मिली लावारिस शव का हुलिया विशाल से मैच हो गया। पूरी पुष्टि के लिए करंडा पुलिस की ओर से तैयार डीएनए रिपोर्ट को अब पिता महेंद्र प्रसाद से मैच कराया जाएगा। जिस बेटे के जिंदा होने की आस में पिता भटकते रहे अब उसके मारे जाने की जानकारी पर टूट से गए हैं। पूरे घर में कोहराम मचा है।

Bhabhi Devar-Bhabhi Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |