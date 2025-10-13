Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCousin along with friends gang raped sister in mirzapur

चचेरे भाई ने रिश्तों को किया शर्मसार, बहन को सुनसान जगह ले जाकर दोस्तों के साथ किया रेप

मिर्जापुर में एक चचेरे भाई ने बहन को सुनसान जगह ले जाकर दोस्तों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। खून बहता देख तीनों भाग निकले। किशोरी घर पहुंचकर परिजनों को इस बारे जानकारी दी। जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मिर्जापुरMon, 13 Oct 2025 05:30 PM
यूपी के मिर्जापुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक चचेरे भाई ने बहन को सुनसान जगह ले जाकर दोस्तों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। खून बहता देख तीनों भाग निकले। किसी तरह किशोरी घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। उधर, जानकारी मिलने पर पुलिस ने तीनों किशोरों को हिरासत में ले लिया। वहीं, किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया।

ये मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदर) अमर बहादुर सिंह ने बताया कि रविवार की शाम एक किशोर अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन को बहला-फुसलाकर एकांत में ले गया। जहां पर दो लड़के का पहले से इंतजार कर रहे थे। उन तीनों ने बच्ची से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। बालिका का रक्तस्राव देख तीनों भाग निकले। बालिका किसी तरह घर घर पहुंची और सारी स्थिति से परिजनों को अवगत कराया।

परिजन पुलिस को सूचित कर अस्पताल ले गए जहां उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं, इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिह ने बताया कि देहात कोतवाली थाना क्षेत्र एक गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, जुबराईल कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल बालिका की स्थिति स्थिर है।

प्रेमानंद महाराज से मिलवाने के बहाने युवक ने किशोरी से किया रेप

उधर, मथुरा के वृंदावन में एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में युवक सुंदरम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने युवती को संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करवाने का झांसा देकर बुलाया था। घटना 12 सितंबर की रात की है। आरोपी ने युवती को होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और दुष्कर्म करने के साथ उसकी अश्लील फोटो-वीडियो बना ली। बाद में उसने धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया। तंग आकर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया।