Hindi NewsUP NewsCourt verdict in 33-year-old Farrukhabad police rifle robbery case, 10 sentenced
यूपी में पुलिस से राइफल लूटने के 33 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, 10 को सुनाई सजा

संक्षेप:

यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस से राइफल और कारतूस लूटने के 33 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला आया है। दस लोगों को साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत ने सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Fri, 28 Nov 2025 09:34 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के फ़र्रुखाबाद में पुलिस कर्मियों पर हमला कर बंधक बनाने, राइफल और कारतूस लूटने के 33 वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को दस लोगों को साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत ने सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कुल 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इनमें से आठ आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।

मऊदरवाजा थाने में तैनात सिपाही अशोक कुमार सिंह ने 30 अक्तूबर 1992 को मोहम्मदाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि वह कांस्टेबल हरकिशोर के साथ सिठऊपुर चौकी पर थे। तभी सिठऊपुर के रहने वाले लाला गुप्ता ने चौकी पर सूचना दी कि कुछ सिपाहियों को चकरपट्टी गांव के लोगों ने घेर रखा है। इस पर वे दोनों राइफल के साथ मौके पर पहुंचे और सिपाही मुरलीधर व शेष कुमार को छुड़ाया। वापसी के दौरान जब वे लुखरियाई गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

कांस्टेबल हरकिशोर और मुरलीधर को बंधक बनाकर उनकी वर्दी फाड़ दी गई। इनकी राइफलें और कारतूस भी छीन लिए गए। किसी तरह वह(अशोक कुमार) और सिपाही शेष कुमार कारतूसों के साथ मौके से भाग निकले, लेकिन पीछा कर रही भीड़ ने बाद में सिपाही शेष कुमार को पीट-पीटकर मार डाला। इसकी रिपोर्ट अलग से लिखाई गई। रात करीब 12 बजे पुलिस बल ने बंधक बनाए गए सिपाही हरिकिशोर व मुरलीधर को मुक्त कराया और घटनास्थल से लूटी गई राइफलें आदि सामान बरामद किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद शैलेन्द्र सचान की अदालत ने लुखरियाई गांव के रामबाबू, रामदीन, बादाम सिंह, रामरतन, रुकमंगल, अमर सिंह, रामवीर, देशराज, बरजोर और हरिश्चंद्र इन दसों अभियुक्तों को साढ़े तीन वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ओमप्रकाश, सियाराम, सौदान सिंह, तुलाराम, वेदराम, रामचंद्र, रामऔतार व रामनरेश की मृत्यु हो गई।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
