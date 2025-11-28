यूपी में पुलिस से राइफल लूटने के 33 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, 10 को सुनाई सजा

संक्षेप: यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस से राइफल और कारतूस लूटने के 33 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला आया है। दस लोगों को साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत ने सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यूपी के फ़र्रुखाबाद में पुलिस कर्मियों पर हमला कर बंधक बनाने, राइफल और कारतूस लूटने के 33 वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को दस लोगों को साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत ने सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कुल 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इनमें से आठ आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मऊदरवाजा थाने में तैनात सिपाही अशोक कुमार सिंह ने 30 अक्तूबर 1992 को मोहम्मदाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि वह कांस्टेबल हरकिशोर के साथ सिठऊपुर चौकी पर थे। तभी सिठऊपुर के रहने वाले लाला गुप्ता ने चौकी पर सूचना दी कि कुछ सिपाहियों को चकरपट्टी गांव के लोगों ने घेर रखा है। इस पर वे दोनों राइफल के साथ मौके पर पहुंचे और सिपाही मुरलीधर व शेष कुमार को छुड़ाया। वापसी के दौरान जब वे लुखरियाई गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

कांस्टेबल हरकिशोर और मुरलीधर को बंधक बनाकर उनकी वर्दी फाड़ दी गई। इनकी राइफलें और कारतूस भी छीन लिए गए। किसी तरह वह(अशोक कुमार) और सिपाही शेष कुमार कारतूसों के साथ मौके से भाग निकले, लेकिन पीछा कर रही भीड़ ने बाद में सिपाही शेष कुमार को पीट-पीटकर मार डाला। इसकी रिपोर्ट अलग से लिखाई गई। रात करीब 12 बजे पुलिस बल ने बंधक बनाए गए सिपाही हरिकिशोर व मुरलीधर को मुक्त कराया और घटनास्थल से लूटी गई राइफलें आदि सामान बरामद किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।