तांत्रिक के बताए उपाय पर 10 साल के बच्चे की बलि में चचेरे भाई को फांसी, कोर्ट का फैसला

संक्षेप: यूपी के बहराइच जिले में तांत्रिक के उपाय बताने पर 10 साल के बच्चे की बलि मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने आरोपी चचेरे भाई पर फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना भी सुनाया है।

यूपी के बहराइच जिले के न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने नानपारा कोतवाली के परसा अग्गैय्या के मजरे परसा में 23 मार्च 2023 को बालक विवेक वर्मा (10) पुत्र राम किशुन की नरबलि को की गई हत्या मामले में दोषसिद्ध आरोपी जो मृतक का सगा चचेरे भाई इसी गांव निवासी अनूप कुमार वर्मा को मृत्य दंड की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, आरोपी चचेरे भाई ने तांत्रिक के बताए उपाय पर यह वारदात की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नानपारा कोतवाली के परसा अग्गैय्या के मजरे परसा में 23 मार्च 2023 को शाम खेत में अनूप वर्मा (10) पुत्र राम किशुन का शव मिला था। उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। बालक का पिता अन्य परिजनों के साथ किसी निमंत्रण में गए थे। बेटे की हत्या की जानकारी पर तत्काल गांव पहुंचे थे। उनकी तहरीर पर हत्या व षड्यंत्र की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। तब किसी को नामजद नहीं कराया गया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में रामकिशुन के सगे भतीजे अनूप, चिंताराम, बेंचईपुरवा निवासी तांत्रिक जंगली को धर दबोचा था।