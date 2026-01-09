Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCourt verdict: Cousin hanged for sacrificing 10-year-old boy as per tantrik advice in Bahraich
तांत्रिक के बताए उपाय पर 10 साल के बच्चे की बलि में चचेरे भाई को फांसी, कोर्ट का फैसला

तांत्रिक के बताए उपाय पर 10 साल के बच्चे की बलि में चचेरे भाई को फांसी, कोर्ट का फैसला

संक्षेप:

यूपी के बहराइच जिले में तांत्रिक के उपाय बताने पर 10 साल के बच्चे की बलि मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने आरोपी चचेरे भाई पर फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना भी सुनाया है।

Jan 09, 2026 05:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बहराइच जिले के न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने नानपारा कोतवाली के परसा अग्गैय्या के मजरे परसा में 23 मार्च 2023 को बालक विवेक वर्मा (10) पुत्र राम किशुन की नरबलि को की गई हत्या मामले में दोषसिद्ध आरोपी जो मृतक का सगा चचेरे भाई इसी गांव निवासी अनूप कुमार वर्मा को मृत्य दंड की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, आरोपी चचेरे भाई ने तांत्रिक के बताए उपाय पर यह वारदात की थी।

नानपारा कोतवाली के परसा अग्गैय्या के मजरे परसा में 23 मार्च 2023 को शाम खेत में अनूप वर्मा (10) पुत्र राम किशुन का शव मिला था। उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। बालक का पिता अन्य परिजनों के साथ किसी निमंत्रण में गए थे। बेटे की हत्या की जानकारी पर तत्काल गांव पहुंचे थे। उनकी तहरीर पर हत्या व षड्यंत्र की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। तब किसी को नामजद नहीं कराया गया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में रामकिशुन के सगे भतीजे अनूप, चिंताराम, बेंचईपुरवा निवासी तांत्रिक जंगली को धर दबोचा था।

एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि दरअसल अनूप का बेटा सत्यम बीमार रहता था। तांत्रिक के नरबलि उपाय बताए जाने पर अनूप ने बहाने से अपने चचेरे भाई विवेक को ले जाकर हत्या की थी। इस मामले में दो अन्य चिंता राम व जंगली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दोषसिद्ध अनूप कुमार वर्मा को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का आदेश दिया है जब तक मृत्य न हो जाए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Bahraich News
