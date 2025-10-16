भाजपा नेता की हत्या में कोर्ट का फैसला, छह दोषियों को उम्रकैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया

संक्षेप: श्रावस्ती में 16 महीने पहले हुई भाजपा नेता की हत्या के छह आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार दोते हुए आजीवन करावास की सजा दी। साथ ही 22-22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

यूपी के श्रावस्ती में 16 महीने पहले हुई भाजपा नेता की हत्या के छह आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार दोते हुए आजीवन करावास की सजा दी। साथ ही 22-22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 13 जून 2023 रात करीब 10 बजे कोतवाली भिनगा के चकपिहानी निवासी भाजपा नेता माता प्रसाद उर्फ करिया निमंत्रण खाकर अपने घर लौट रहे थे।

रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर इसी गांव निवासी बड़के वर्मा उर्फ सोहनलाल वर्मा ने पंकज वर्मा, अनूप वर्मा, पुत्तीलाल वर्मा, अरविंद वर्मा व राम अवतार राव के साथ मिलकर हत्या की नियत से लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से भाजपा नेता पर हमला कर दिया। माता प्रसाद को जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया था। जहां से हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेन्टर लखनऊ रेफर कर किया गया था। लेकिन लखनऊ मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही माता प्रसाद की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक के पिता राधिका प्रसाद की तहरीर पर भिनगा थाने में सभी आरोपियों के विरुद्ध हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया।