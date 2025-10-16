Hindustan Hindi News
भाजपा नेता की हत्या में कोर्ट का फैसला, छह दोषियों को उम्रकैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया

संक्षेप: श्रावस्ती में 16 महीने पहले हुई भाजपा नेता की हत्या के छह आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार दोते हुए आजीवन करावास की सजा दी। साथ ही 22-22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Thu, 16 Oct 2025 04:56 PMDinesh Rathour श्रावस्ती
यूपी के श्रावस्ती में 16 महीने पहले हुई भाजपा नेता की हत्या के छह आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार दोते हुए आजीवन करावास की सजा दी। साथ ही 22-22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 13 जून 2023 रात करीब 10 बजे कोतवाली भिनगा के चकपिहानी निवासी भाजपा नेता माता प्रसाद उर्फ करिया निमंत्रण खाकर अपने घर लौट रहे थे।

रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर इसी गांव निवासी बड़के वर्मा उर्फ सोहनलाल वर्मा ने पंकज वर्मा, अनूप वर्मा, पुत्तीलाल वर्मा, अरविंद वर्मा व राम अवतार राव के साथ मिलकर हत्या की नियत से लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से भाजपा नेता पर हमला कर दिया। माता प्रसाद को जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया था। जहां से हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेन्टर लखनऊ रेफर कर किया गया था। लेकिन लखनऊ मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही माता प्रसाद की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक के पिता राधिका प्रसाद की तहरीर पर भिनगा थाने में सभी आरोपियों के विरुद्ध हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

मुकदमे की विवेचना हुई और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल हुआ। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायालय पर हुआ। मामले की अंतिम सुनवाई जिला जज श्रावस्ती की अदालत में हुआ। जहां गुरुवार को जिला जज राकेश धर द्विवेदी ने सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को₹22-22 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड की राशि अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।