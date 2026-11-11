थार से बुजुर्ग को कुचलने वाली युवती पर हत्या की FIR से कोर्ट नाराज, पुलिस को लगाई फटकार

कानपुर में थार की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत के मामले में आरोपित चालक युवती के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। युवती की रिमांड लेने के लिए पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। एक्सीडेंट के मामले में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई।

कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार थार की चपेट में आकर स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपित चालक युवती के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। रविवार को युवती की रिमांड लेने के लिए पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। एक्सीडेंट के मामले में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने पर कोर्ट ने पुलिस को फटकारा। पुलिस न्यायिक रिमांड के लिए तीन घंटे दलील देती रही लेकिन कोर्ट ने युवती को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।

पनकी सी ब्लॉक, स्वराज नगर के रहने वाले संतोष कुमार सिंह दिवाली की शाम पत्नी के लिए केशवपुरम की एक दुकान से साड़ी खरीदने गए थे। साड़ी खरीद कर वह आवास विकास तीन के इको पार्क वाली रोड पर ही पहुंचे थे कि तभी एक तेज रफ्तार थार ने उन्हें रौंद दिया। उनकी मौके पर मौत हो गई। थार चला रही युवती दूसरी गाड़ी में बैठ भाग निकली थी। मृतक के बेटे राहुल सिंह ने पुलिस पर आरोपित युवती को बचाने का आरोप लगा पोस्टमार्टम हाउस में धरना दिया था। जिसके बाद उसकी तहरीर पर पुलिस ने आरोपित युवती के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने युवती को रविवार को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में युवती ने अपना नाम पनकी निवासी गीत सचान बताया। पुलिस के मुताबिक गीत के पिता कृष्ण कुमार उर्फ गुड्डू सचान ठेकेदारी करते हैं। रविवार शाम पुलिस ने न्यायिक रिमांड के लिए युवती को कोर्ट में पेश किया था। पुलिस हत्या की धारा से संबंधित साक्ष्य भी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। करीब तीन घंटे बहस के बाद आरोपित युवती को कोर्ट ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा कर दिया। डीसीपी वेस्ट एस एम कासिम आबिदी ने बताया कि कोर्ट ने युवती को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।

नहीं हुई अल्कोहल की पुष्टि गाड़ी चला रही युवती पर नशे में होने का आरोप लगा था। पुलिस द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हो सकी।पुलिस ने युवती का ड्राइविंग लाइसेंस होने की बात भी कही है।