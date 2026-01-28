अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसवालों पर FIR के आदेश पर अमल को लेकर कोर्ट का रुख सख्त, मांगी रिपोर्ट

संक्षेप: 24 नवंबर 2024 को न्यायालय के आदेश पर कराए गए सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। संभल कोतवाली क्षेत्र के नई सराय के रहने वाले यामीन पुत्र शराफत अली ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि सर्वे के दौरान पुलिस की गोली लगने से उनके पुत्र आलम को चोटें आई थीं।

यूपी के संभल के शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पूर्व आदेश पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने संबंधित थाने से 2 फरवरी 2026 तक 'अनुपालन आख्या' तलब की है कि अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ।

24 नवंबर 2024 को न्यायालय के आदेश पर कराए गए सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। संभल कोतवाली क्षेत्र के नई सराय निवासी यामीन पुत्र शराफत अली ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि सर्वे के दौरान पुलिस की गोली लगने से उनके पुत्र आलम को चोटें आई थीं। इस संबंध में 9 जनवरी 2026 को तत्कालीन सीजेएम विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

बाद में आदेश देने वाले सीजेएम का स्थानांतरण सुल्तानपुर हो गया। मंगलवार को वादी यामीन की बेटी की ओर से अधिवक्ता नूरजहां ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आदेश के बावजूद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।