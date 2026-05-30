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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किए; वॉयस सैंपल अर्जी खारिज हुई थी

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, सुलतानपुर
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राहुल गांधी के वॉयस सैंपल की मांग वाली अर्जी खारिज होने के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका पर जिला अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में अगली सुनवाई 5 जून को होगी।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किए; वॉयस सैंपल अर्जी खारिज हुई थी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का वायस सैंपल तलब करने के लिए दायर याचिका पर निगरानी अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज राकेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 जून तय की है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी का वायस सैंपल तलब करने की अर्जी बीती दो मई को खारिज कर दी थी। याची ने वकील सन्तोष पाण्डेय के जरिए उस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किए गए हैं। कर्नाटक के बंगलुरू में आठ मई 2018 को एक जनसभा के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

वॉयस सैंपल की अर्जी खारिज हुई थी

शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा राहुल गांधी का वॉयस सैंपल लेने संबंधी अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने पहले कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर मांग की थी कि राहुल गांधी की आवाज का नमूना लिया जाए और उसे मामले से संबंधित सीडी में मौजूद आवाज से विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में मिलान कराया जाए। उनका तर्क था कि इससे मामले के तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था। निचली अदालत के इसी आदेश के खिलाफ जिला अदालत में रिवीजन याचिका दाखिल की गई है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब कर लिया।

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राहुल के वकील ने दाखिल किया वकालतनामा

अधिवक्ता संतोष पांडेय ने स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही केवल वॉयस सैंपल से जुड़ी अर्जी को लेकर है। मूल मानहानि वाद अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, जहां मामले की अगली सुनवाई 17 जून 2026 को होनी है। इस बीच राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला अपर सत्र न्यायाधीश राकेश यादव की अदालत में उपस्थित हुए और अपना वकालतनामा दाखिल किया। न्यायालय ने वकालतनामा स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अदालत से संबंधित पत्रावली मंगाने का आदेश दिया।

5 जून को होगी सुनवाई

अधिवक्ता काशी प्रसाद ने बताया कि परिवादी की ओर से दायर निगरानी (रिवीजन) याचिका अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-5 में विचाराधीन है। राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखते हुए उन्होंने न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराई। अदालत ने मामले की पत्रावली तलब कर ली है और निगरानी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख तय की है।

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