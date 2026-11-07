आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे दरिंदे, बच्ची से गैंगरेप के तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
आगरा की अदालत ने पांच साल पुराने बच्ची से गैंगरेप मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, तीनों दोषी आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे।
आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के आगरा में पीड़िता से गैंगरेप एवं पॉक्सो ऐक्ट के पांच साल पुराने मामले में फैसला आ गया है। अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कुंदन किशोर सिंह ने दोषियों सोनी उर्फ इरफान, जाहिद एवं आदिल निवासीगण एत्मादुद्दौला को उम्रकैद और 1.53 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने निर्देश दिए कि जुर्माने की धनराशि में से 1.50 लाख पीड़िता के पुनर्वास के लिए नियमानुसार दी जाए।
मामला थाना एत्मादुद्दौला क्षेत्र के शाहदरा इलाके का है। विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि वादी की दस साल की बेटी 18 जुलाई 2021 की दोपहर करीब 12:30 बजे फ्रिज की बर्फ लेने जा रही थी। उसी दौरान आरोपी सोनी उर्फ इरफान, जाहिद और आदिल बहाने से उसकी पुत्री को अपने घर के अंदर ले गए। आरोप था कि तीनों ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया।
19 जुलाई 2021 में जेल गए थे आरोपी
काफी देर तक पीड़िता के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश की तो उसी दौरान बच्ची की मां को आरोपियों के घर से उसके रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुलवाने पर बच्ची गंभीर हालत में मिली। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे और थाना एत्मादुद्दौला पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 19 जुलाई 21 को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपियों के खिलाफ 16 अगस्त 21 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
पीड़िता की गवाही सजा दिलाने में रही अहम
अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र प्रताप गौतम ने सात गवाह वादी, पीड़िता, उसकी मां, डॉक्टर, निरीक्षक देवेश शंकर पांडेय, पुलिसकर्मी धर्मेंद्र चौधरी को पेश किया। इसमें पीड़िता की गवाही आरोपियों को सजा दिलाने में अहम रही। साथ ही एफएसएल की रिपोर्ट से घटना की पुष्टि हुई।
गैंगरेप के छह दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा
वहीं दूसरी ओर सीतापुर जिले के संदना थाना क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-15 पॉक्सो एक्ट ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ साथ सभी दोषियों पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संदना थाने में वर्ष 2018 में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुक़दमा दर्ज हुआ था। जिसमें छह लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। आठ साल तक अभियोजन पक्ष की ओर से लगातार प्रभावी पैरवी की गई। पांच नवंबर को अदालत ने सुनवाई के बाद छह आरोपियों असुवामऊ गांव निवासी हिमांशु और चंदन, गोंदलामऊ निवासी चुन्नू लाल, खुदन्नू, कांता और मनोज को दोषसिद्ध करार देते हुए सभी को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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