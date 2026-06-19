मासूम से दरिंदगी करने वाले पाखंडी पुजारी को आखिरी सांस तक जेल, ढाई साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा
ढाई साल पहले कन्नौज में 10 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में कोई ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंदिर के पुजारी को आखिरी सांस तक जेल में रहने का फैसला दिया है। साथ ही कोर्ट ने दाख रुपये का अर्थदंड भ्ज्ञी लगाया।
Kannauj News: दस साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने के मामले में कोर्ट ने ढाई साल बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक मन्दिर पुजारी को उसकी आख़िरी सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सख्त सजा सुनाई है। मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी पुजारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दो लाख दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह पूरी राशि पीड़ित बच्ची को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। फैसला आते ही पुलिस ने दोषी को कोर्ट रूम से सीधे जेल भेज दिया।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश चन्द्र शुक्ला ने बताया कि घटना इन्दरगढ़ थाना क्षेत्र में 13 दिसम्बर 2023 की दोपहर को हुई थी। आरोपी पुजारी ने बच्ची के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे प्रसाद देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और हवस का शिकार बनाया था। पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर अगले दिन पुलिस ने बहराइच जिले के सलारगंज निवासी आरोपी पुजारी बुद्धगिरि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इसके बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को यह दुष्कृत्य करने का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
बच्ची की गवाही और साक्ष्यों से मिला न्याय
इस संवेदनशील मामले में 10 साल की मासूम पीड़िता की अदालत में दी गई गवाही सबसे बड़ा आधार बनी। बच्ची ने बिना डरे अदालत के सामने आपबीती सुनाई, जिसने पाखंडी पुजारी के अपराध को साबित कर दिया। इसके अलावा, पुलिस ने वैज्ञानिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों को भी कोर्ट के सामने रखा था। बच्ची के मेडिकल परीक्षण में मिले जख्मों के अलावा, डीएनए रिपोर्ट और सीमन जांच की रिपोर्ट में आरोपी का मिलान पूरी तरह पॉजिटिव आया। इन अचूक और पुख्ता सबूतों के आगे बचाव पक्ष की हर दलील फेल हो गई और कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।
भरोसे का कत्ल: प्रसाद देने के बहाने किया था दुष्कर्म
मूल रूप से मिर्जापुर का रहने वाला पीड़ित परिवार पिछले कई सालों से इन्दरगढ़ में शादीशुदा बड़ी बेटी और दामाद के कहने पर मंदिर के पास ही एक कमरे में रह रहा था। परिवार मजदूरी कर जीवन यापन करता था और बच्ची अक्सर मंदिर में पूजा करने तथा शाम की आरती के बाद प्रसाद लेने जाती थी। घटना के दिन भी आरोपी पुजारी ने मासूम बच्ची को प्रसाद देने के बहाने एकांत में बुलाया और उसके साथ हैवानियत की।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।