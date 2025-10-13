22 दिन में मिला इंसाफ, 10 साल की किशोरी की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

फिरोजाबाद में रेप में असफल रहने पर बच्ची की हत्या करने में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। 22 दिन के भीतर ही उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया।

यूपी के फिरोजाबाद में दुष्कर्म में असफल रहने पर बालिका की हत्या करने में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास का फैसला दिया है। यह फैसला 22 दिन की सुनवाई के उपरांत आया। दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, जिसे जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।

मामला थाना रिजावली के एक गांव से जुड़ा हुआ है। युवक ने 27 अगस्त-2025 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी सड़क किनारे बैठकर मोबाइल देख रही थी और पास में ही बकरियां चर रही थीं। उसी दौरान गांव का ही ध्यानपाल उर्फ पप्पू पुत्र राजेंद्र सिंह वहां पहुंचा और बेटी को बाजरे के खेत में ले गया। वहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन बेटी के शोर मचाने पर उसने गले में रस्सी का फंदा कसकर उसकी हत्या कर दी। शव पास में ही छुपा दिया और फरार हो गया।

बाद में पुलिस ने शव बरामद कर लिया। एसआई बृजकिशोर सिंह ने विवेचना करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) मुमताज अली के न्यायालय में केस चला। विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने मुकदमे की ठोस पैरवी की गई। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।