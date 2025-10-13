Hindustan Hindi News
court sentenced the girl murderer to life imprisonment in 22 days

22 दिन में मिला इंसाफ, 10 साल की किशोरी की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

फिरोजाबाद में रेप में असफल रहने पर बच्ची की हत्या करने में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। 22 दिन के भीतर ही उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। 

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, फिरोजाबादMon, 13 Oct 2025 10:36 PM
22 दिन में मिला इंसाफ, 10 साल की किशोरी की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

यूपी के फिरोजाबाद में दुष्कर्म में असफल रहने पर बालिका की हत्या करने में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास का फैसला दिया है। यह फैसला 22 दिन की सुनवाई के उपरांत आया। दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, जिसे जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।

मामला थाना रिजावली के एक गांव से जुड़ा हुआ है। युवक ने 27 अगस्त-2025 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी सड़क किनारे बैठकर मोबाइल देख रही थी और पास में ही बकरियां चर रही थीं। उसी दौरान गांव का ही ध्यानपाल उर्फ पप्पू पुत्र राजेंद्र सिंह वहां पहुंचा और बेटी को बाजरे के खेत में ले गया। वहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन बेटी के शोर मचाने पर उसने गले में रस्सी का फंदा कसकर उसकी हत्या कर दी। शव पास में ही छुपा दिया और फरार हो गया।

बाद में पुलिस ने शव बरामद कर लिया। एसआई बृजकिशोर सिंह ने विवेचना करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) मुमताज अली के न्यायालय में केस चला। विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने मुकदमे की ठोस पैरवी की गई। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

प्रभावी पैरवी से आरोपी को मिली जल्द सजा

एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को बताया कि एसएसपी सौरभ दीक्षित ने घटना का खुलासा करने के लिए पांच टीमें गठित की थीं। तीन दिन के अंदर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर बालिका का मोबाइल भी बरामद किया था। मामले में अभियोग के वादी, बालिका की मां, चाचा, चिकित्सकों, विवेवचक एवं प्रधानाचार्य के बयान न्यायालय में दर्ज कराए थे। इस आधार पर पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को मात्र 22 दिन में सजा करा दी।