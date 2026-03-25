Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति-पत्नी-बेटा-बेटी का एक ही रात कत्ल करने वाले को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत, 12 साल बाद इंसाफ

Mar 25, 2026 06:43 pm ISTAjay Singh संवाददाता, वाराणसी
share

मोहन जायसवाल चंद्रपुर में मकान बनवाकर पिछले छह सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे थे। घटना वाली रात लगभग साढ़े नौ बजे वह अपने घर के आगे वाले कमरे में से मोबाइल की टोर्च की रोशनी जलाकर बाथरूम के लिए आंगन में जाते हैं उसी समय अभियुक्त रविंद्र उर्फ राजू पटेल अचानक उन पर वार कर देता है।

पति-पत्नी-बेटा-बेटी का एक ही रात कत्ल करने वाले को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत, 12 साल बाद इंसाफ

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक ही परिवार के चार सदस्यों (पति-पत्नी-बेटा-बेटी) को एक ही रात में मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी पाए गए रविंद्र उर्फ राजू पटेल को अदालत ने सजा-ए-मौत (फांसी की सजा) सुनाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को हैरान कर देने वाले इस जघन्य हत्याकांड के 12 साल 4 महीने बाद अदालत ने इंसाफ करते हुए अपना फैसला सुनाया है। इस केस की एफआईआर 29 अक्टूबर 2023 को वाराणसी के चोलापुर थाने में दर्ज हुई थी। रविंद्र ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर मोहन प्रसाद जायसवाल, उनकी पत्नी कुसुम उर्फ झूना जायसवाल, बेटे प्रदीप और बेटी पूजा की निर्मम हत्या कर दी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल निगम में पंप ऑपरेटर के पद पर तैनात रहे मोहन प्रसाद जायसवाल ने रविंद्र को अपने घर के पास शराब पीने, जुआ खेलने और मांसाहार पकाने से मना किया था। उन्होंने रविंद्र के पिता से इसकी शिकायत की थी। बस इसी से नाराज रविंद्र ने इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे डाला। वाराणसी के विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) विनोद कुमार की अदालत ने रविंद्र उर्फ राजू पटेल को चार हत्याओं का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 1.05 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से एडीजीसी रोहित मौर्य और वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता बटुक नाथ मौर्य, रितेश मौर्य, सुधांशु गुप्ता ने इस मामले की पैरवी की।

ये भी पढ़ें:निवेश के नियमों के उल्लंघन पर योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, 4 औद्योगिक भूखंड निरस्त

अभियोजन के अनुसार आदमपुर फकीरपुर चोलापुर निवासी अशोक जायसवाल ने चोलापुर थाने ने 29 अक्टूबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि वादी के भाई मोहन जायसवाल अपने परिवार के साथ ग्राम चंद्रपुर में मकान बनवाकर पिछले छह सालों से रह रहे थे। घटना वाली रात लगभग साढ़े नौ बजे मोहन जायसवाल अपने घर के आगे वाले कमरे में से मोबाइल की टोर्च की रोशनी जलाकर बाथरूम के लिए आंगन में जाते हैं उसी समय अभियुक्त रविंद्र उर्फ राजू पटेल उनके सामने आ जाता है।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल और LPG सप्लाई को लेकर CM योगी सख्त, पूरे यूपी में ताबड़तोड़ ऐक्शन

वह लोहे की रॉड से मोहन जायसवाल के सिर पर वार करने लगता है। मोहन जायसवाल की चीख-पुकार सुनकर संदीप जो उसी कमरे में पढ़ रहा था वह निकलता है तो रविंद्र उस पर भी वार करता है। रविंद्र लोहे की रॉड से एक के बाद एक पूरे परिवार के लोगों पर वार करता गया। उसने एक ही रात में परिवार के चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

ये भी पढ़ें:100 वर्ग मीटर तक मकान को नक्शा पास कराने से छूट, लेकिन जान लीजिए ये जरूरी बात

वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया। इस घटना में संदीप और आरती गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वारदात के यही चश्मदीद दो गवाह बचे थे ज‍िनकी श‍िनाख्‍त और गवाही के बाद आख‍िरकार अदालत ने बुधवार को रविंद्र को फांसी की सजा सुनाई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |