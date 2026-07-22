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घूसखोर लेखपाल को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, कहा-हजारों सपनों की हत्या है भ्रष्टाचार

By Ajay Singh
विधि संवाददाता, बरेली
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13 जनवरी 2020 को तहसील नवाबगंज में किसान रामपाल हल्का लेखपाल रामचंद्र से मिला तो उसने 4 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। उसने कहा यदि रिश्वत नहीं दी तो पुलिस की मदद से तुम्हारे खेत मे से चकरोड निकाल देंगे। फिर तुम तुदाबंदी कराते रहना। कोर्ट ने लेखपाल को सश्रम कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है।

घूसखोर लेखपाल को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, कहा-हजारों सपनों की हत्या है भ्रष्टाचार

Punishment for corruption: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक लेखपाल पर घूसखोरी का इल्जाम साबित होने पर कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा सुनाई है। किसान से चार हजार की रिश्वत लेते पकड़े गये लेखपाल के केस में निर्णय देते विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण प्रथम के विशेष जज कमलेश्वर पांडेय ने तल्ख टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि ‘भ्रष्टाचार सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि यह उन हजारों सपनों और अधिकारों की हत्या है, जो एक आम नागरिक के होते हैं। जब एक हाथ रिश्वत लेता है और दूसरा देता है तो हार हमेशा देश के ईमानदार नागरिकों की होती है।’ स्पेशल कोर्ट ने आरोपी लेखपाल रामचंद्र को सश्रम पांच वर्ष की कैद और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि क्योलड़िया क्षेत्र के गांव नकटपुर के किसान रामपाल सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन को लिखित शिकायत कर बताया कि उनकी पत्नी सर्वेश कुमारी के नाम गांव में कृषिभूमि है जिसका मौके पर रकवा कम है। इसलिये उन्होने एसडीएम कोर्ट में तुदाबंदी का केस दायर कर रखा है। जिसने सुनवाई को 5 फरवरी 2020 की तारीख नियत है। हल्का लेखपाल ने खेत स्वामी सर्वेश कुमारी की गैरमौजूदगी में चकरोड चिन्हित कर दिया। 13 जनवरी 2020 को तहसील नवाबगंज में किसान रामपाल हल्का लेखपाल रामचंद्र से मिला तो उसने चार हजार की रिश्वत की मांग कर कहा यदि रिश्वत नहीं दी तो पुलिस की मदद से तुम्हारे खेत मे से चकरोड निकाल देंगे।

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फिर तुम तुदाबंदी कराते रहना। गठित ट्रैप टीम ने 18 जनवरी 2020 को तहसील नवाबगंज में चार हजार की रिश्वत लेते लेखपाल रामचंद्र निवासी ग्राम-छेहेलिया थाना महौली जिला सीतापुर को रंगेहाथों गिरफ्तार कर जेल भेजा था। भ्रष्टाचार के इस केस की सुनवाई विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण प्रथम कमलेश्वर पांडेय की विशेष कोर्ट में हुई।आरोप साबित करने को विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने 14 गवाह पेश किये थे।

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औरैया में रिश्वत लेने के आरोप में चकबंदी लेखपाल सस्पेंड

वहीं, उत्तर प्रदेश के औरैया में भी तहसील दिवस के दौरान मिली शिकायत के बाद दोवामाफी क्षेत्र के चकबंदी लेखपाल पवन यादव को सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय जांच में लापरवाही, अभिलेखों के रखरखाव में अनियमितता और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना संबंधी टिप्पणियां किए जाने जाने पर यह कार्रवाई की गई। हाल ही में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम दोवामाफी की रहने वाली पुष्पा देवी सविता ने डीएम बृजेश कुमार को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उन्होंने गांव में खरीदे गए आवासीय प्लॉट के दाखिल-खारिज के लिए चकबंदी लेखपाल को छह हजार रुपए दिए थे। इसके बावजूद दाखिल-खारिज की कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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