तीन महीने के भीतर 6 साल की बच्ची को मिला इंसाफ, रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर की एक बच्ची को 90 दिन के भीतर इंसाफ मिला है। दरअसल, जिले की स्पेशल कोर्ट ने 6 साल के मासूम से रेप मामले में एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जो पीड़िता को मिलेगा।

यूपी के मुजफ्फरनगर में एक छह साल की बच्ची को तीन महीने के भीतर इंसाफ मिला है। दरअसल, जिले की स्पेशल कोर्ट ने रेप मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जो पीड़िता को मिलेगा। यह जानकारी रविवार को एक सरकारी वकील ने दी। बता दे कि कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने के 90 दिन के भीतर मुकदमे का निस्तारण कर दिया।

एडीजीसी प्रदीप बालियान ने बताया कि छपार क्षेत्र के मोहल्ला निवासी छह साल की बच्ची 19 अप्रैल 2026 को किराना की दुकान पर सामान खरीदने गयी थी। दुकानदार पप्पू उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल में ले गया। आरोपी ने जंगल में बालिका से अश्लील हरकत कर दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर लोग एकत्र हुए तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में उसके खिलाफ विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

आजीवन कारावास की सजा मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू की कोर्ट में हुई। अभियोजन ने मामले में आठ गवाह कोर्ट में पेश किए। शनिवार को कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि दोषी शेष प्राकृत जीवन तक जेल में रहेगा, यानी आखिरी सांस तक सजा भुगतेगा। दोषी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया। जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया शासकीय अधिवक्ता साथ ही विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनोज कुमार सिद्धू की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी पप्पू उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि दोषी शेष प्राकृत जीवन तक जेल में रहेगा, यानी आखिरी सांस तक सजा भुगतेगा। वहीं, साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये जुर्माने की पूरी रकम उसे देने का निर्देश दिया।