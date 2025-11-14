119 गोवंशों की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला, 25 आरोपी दोषी करार, 17 नवंबर को होगा सजा का ऐलान

संक्षेप: 20 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट) चंद्रविजय श्रीनेत के न्यायालय ने कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अकबरपुर और कमालपुर के जंगल में 119 गोवंशों की हत्या करने के मामले में फैसला सुना दिया है।

20 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट) चंद्रविजय श्रीनेत के न्यायालय ने कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अकबरपुर और कमालपुर के जंगल में 119 गोवंशों की हत्या करने के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 25 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। वाद विचारण के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि चार आरोपियों की पत्रावली पृथक हो चुकी है। आगामी 17 नवंबर को सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी।

शुक्रवार को विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि दो मई 2005 को कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अकबरपुर और कमालपुर के जंगल में 30 लोगों द्वारा गोकशी की घटना की गई थी। इसकी सूचना मिलने पर देहात पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में कटे हुए गांवशों का मांस, खाल और अवशेष पड़े हुए थे। पुलिस टीम ने गोकशी करते आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। देहात पुलिस ने मौके से आरोपी इमरान, इरफान, यामीन और सलीम को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से गोकशी के उपकरण, तमंचा, कारतूस, छुरी, कुल्हाड़ी और रस्सी आदि सामान बरामद हुआ था।

पुलिस ने मौके से कुल 119 कटी हुई गायों के अवशेष भी बरामद किए, जिनमें से 85 की गर्दन काटी गई थी। 34 गायें मृत और बिना खाल के मौके पर पड़ी हुई थीं, जबकि 9 गाय जिंदा बरामद हुईं। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि असलम और उसका साथी इलियास इस गोकशी के काम के लिए लोगों को लेकर आए थे। असलम और इलियास ही गोमांस और अन्य सामान का अवैध व्यापार करते थे और माल को ट्रकों में भरकर बाहर भेजते थे। इस घटना के आधार पर थाना कोतवाली देहात में दो मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें एक पुलिस पर जानलेवा हमले का और दूसरा मुकदमा पशु क्रूरता अधिनियम, 25 आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था।

विवेचना के दौरान 17 मई 2005 को सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 की बढ़ोतरी की गई। पुलिस जांच पूरी करने के बाद कुल 30 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाह प्रस्तुत किए। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने 25 अभियुक्तों को गोकशी, गैंगस्टर एक्ट और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सजा सुनाने के लिए 17 नवंबर 2025 की तारीख निश्चित की है। सभी 25 आरोपियों को न्यायालय से हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया है।

30 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई थी चार्जशीट देहात पुलिस ने घटना की जांच पूरी करने के बाद आरोपी इमरान पुत्र एहसान उल्ला, इरफान पुत्र एहसान, यामीन पुत्र हनीफ, सलीम पुत्र हनीफ, असलम, कल्लन, मोहम्मद उमर, पुत्रगण इब्राहिम, हनीफ उर्फ भूरा, कफील, फराहम व युसूफ पुत्रगण हनीफ, यूनुस व युसूफ पुत्रगण बशीर निवासी गांव अकबरपुर, यामीन व यासीन पुत्रगण सकूर, छोटे पुत्र बसीर, मोबिन उर्फ बाबू पुत्र साबु, लियाकत पुत्र हनीफ, समयदीन पुत्र अल्लादीन, फारूख पुत्र कमरुद्दीन, इब्राहिम व फराहीम पुत्रगण नूर मोहम्मद निवासी गांव दरियापुर, हबीब पुत्र अब्दुल हनीफ समेत 30 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।