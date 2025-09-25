Court pronounced verdict after 28 years: Dacoit Devendra Fauji sentenced to life imprisonment for killing 4 policemen 28 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला: 4 पुलिसकर्मियों की हत्या में डकैत देवेंद्र फौजी को उम्रकैद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
28 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला: 4 पुलिसकर्मियों की हत्या में डकैत देवेंद्र फौजी को उम्रकैद

चार पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में 28 साल बाद कलुआ गैंग के डकैत देवेंद्र फौजी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने देवेंद्र पर 12 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, फर्रुखाबादThu, 25 Sep 2025 09:01 PM
चार पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में 28 साल बाद कलुआ गैंग के डकैत देवेंद्र फौजी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने देवेंद्र पर 12 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मृतक के परिजनों एवं घायलों को एक-एक लाख रुपये दिए जाने के आदेश हैं। घटना कंपिल थाना क्षेत्र की थी। वहीं, तीन पीएसी जवानों और एक ग्रामीण की हत्या में देवेंद्र को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। वर्तमान में वह जेल में ही है।

कंपिल थाने के हेड कांस्टेबल रामसेवक यादव ने जनपद पीलीभीत के थाना बीसलपुर के परनिया निवासी देवेंद्र फौजी आदि के खिलाफ कंपिल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें बताया गया था कि 26 मार्च 2003 को सुबह 10 से 11:30 बजे के मध्य सींगनपुर की गंगा कटरी में देवेंद्र फौजी ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस कांबिंग के दौरान आरक्षी इंद्रपाल का अपहरण कर लिया था। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिग की थी, जिसमें तत्कालीन एसओ कंपिल राजेश सिंह, एसआई उदयवीर सिंह, कांस्टेबल उमेश यादव, पीएसी जवान सेवाराम की मृत्यु हो गई थी। दस पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। डकैत असलहे भी लूट ले गए थे। अपहृत सिपाही इंद्रपाल घटना के दूसरे दिन मुक्त हो गया था। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय वकील तेज सिंह राजपूत, कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने देवेंद्र उर्फ फौजी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

शाहजहांपुर और बदायूं के मामलों में हो चुकी है उम्रकैद

डकैत देवेंद्र फौजी इन दिनों बरेली जेल में बंद है। अभियोजन के मुताबिक देवेंद्र को जनपद शाहजहांपुर के दो और जनपद बदायूं के दो मुकदमों में आजीवन कारावास और फर्रुखाबाद के एक मुकदमे में फांसी की सजा हो चुकी है। देवेंद्र के खिलाफ कुल 30 मुकदमे दर्ज हैं। 11 सितंबर 2005 को कंपिल की कटरी में बदमाश कलुआ और उसके गैंग ने पुलिस और पीएसी टीम को घेर लिया था और घात लगाकर हमला कर दिया था। इसमें बदमाशों की फायरिंग में हेड कांस्टेबल चंद्रपाल सिंह, लांस नायक इशरत अली, कांस्टेबल दिलीप कुमार तिवारी और ग्रामीण द्रगपाल की मौत हो गई थी।

