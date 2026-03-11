दामाद पर नाबालिग बेटी से सपने में छेड़छाड़ का केस कराने वाले ससुर पर चलेगा मुकदमा, कोर्ट का आदेश

कानपुर के एयरफोर्स कर्मी का विवाह 10 फरवरी 2019 को बिधनू की युवती से हुआ था। 13 फरवरी को एयरफोर्स कर्मी चौथी में पत्नी को लेने ससुराल गया तो 15 वर्षीय साली भी उसके साथ आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च की रात 9 बजे किशोरी जोर-जोर से चिल्लाने लगी। किशोरी ने आरोप लगाया कि जीजा ने उसके साथ छेड़छाड़ की।

UP News: दामाद के द्वारा नाबालिग बेटी के साथ सपने में छेड़छाड़ का झूठा केस कराने वाले ससुर पर अब कोर्ट में केस चलेगा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रश्मि सिंह ने यह आदेश दिए हैं। बुधवार को कोर्ट का यह आदेश सामने आया। कोर्ट ने बीते शनिवार को दामाद को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था।

यूपी के कानपुर के बिठूर निवासी एयरफोर्स कर्मी का विवाह 10 फरवरी 2019 को बिधनू की युवती से हुआ था। 13 फरवरी को एयरफोर्स कर्मी चौथी में पत्नी को लेने ससुराल गया तो 15 वर्षीय साली भी उसके साथ आ गई। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च की रात 9 बजे किशोरी जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसकी बड़ी बहन कमरे में पहुंची तो किशोरी ने आरोप लगाया कि जीजा ने उसके साथ छेड़छाड़ की और दबोच लिया। इस पर बड़ी बहन ने फोन कर पुलिस को बुलाया। आरोप है कि एयरफोर्स कर्मी अपने पिता के साथ ताला लगाकर फरार हो गया। इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की तहरीर पर नौबस्ता थाने में करीब पांच माह बाद दर्ज की गई थी।

मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि वह दवा खाकर सो गई थी। दवा में नशा होता है। अचानक जीजू उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। उसकी अस्मिता तार-तार करने की कोशिश की हालांकि यह सब कुछ हकीकत नहीं बल्कि सपने में था।

अधिवक्ता के मुताबिक इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपित एयरफोर्स कर्मी को बीते शनिवार बरी कर दिया। वहीं संबंधित लिपिक को आदेश दिया कि वादी पर झूठे साक्ष्य देने पर अलग से फौजदारी प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए। अधिवक्ता के मुताबिक पीड़िता के पिता और बड़ी बहन ने भी भ्रमवश मुकदमा दर्ज कराने की बात कोर्ट में स्वीकार की थी।