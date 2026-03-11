Hindustan Hindi News
दामाद पर नाबालिग बेटी से सपने में छेड़छाड़ का केस कराने वाले ससुर पर चलेगा मुकदमा, कोर्ट का आदेश

Mar 11, 2026 09:22 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
कानपुर के एयरफोर्स कर्मी का विवाह 10 फरवरी 2019 को बिधनू की युवती से हुआ था। 13 फरवरी को एयरफोर्स कर्मी चौथी में पत्नी को लेने ससुराल गया तो 15 वर्षीय साली भी उसके साथ आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च की रात 9 बजे किशोरी जोर-जोर से चिल्लाने लगी। किशोरी ने आरोप लगाया कि जीजा ने उसके साथ छेड़छाड़ की।

UP News: दामाद के द्वारा नाबालिग बेटी के साथ सपने में छेड़छाड़ का झूठा केस कराने वाले ससुर पर अब कोर्ट में केस चलेगा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रश्मि सिंह ने यह आदेश दिए हैं। बुधवार को कोर्ट का यह आदेश सामने आया। कोर्ट ने बीते शनिवार को दामाद को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था।

यूपी के कानपुर के बिठूर निवासी एयरफोर्स कर्मी का विवाह 10 फरवरी 2019 को बिधनू की युवती से हुआ था। 13 फरवरी को एयरफोर्स कर्मी चौथी में पत्नी को लेने ससुराल गया तो 15 वर्षीय साली भी उसके साथ आ गई। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च की रात 9 बजे किशोरी जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसकी बड़ी बहन कमरे में पहुंची तो किशोरी ने आरोप लगाया कि जीजा ने उसके साथ छेड़छाड़ की और दबोच लिया। इस पर बड़ी बहन ने फोन कर पुलिस को बुलाया। आरोप है कि एयरफोर्स कर्मी अपने पिता के साथ ताला लगाकर फरार हो गया। इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की तहरीर पर नौबस्ता थाने में करीब पांच माह बाद दर्ज की गई थी।

मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि वह दवा खाकर सो गई थी। दवा में नशा होता है। अचानक जीजू उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। उसकी अस्मिता तार-तार करने की कोशिश की हालांकि यह सब कुछ हकीकत नहीं बल्कि सपने में था।

अधिवक्ता के मुताबिक इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपित एयरफोर्स कर्मी को बीते शनिवार बरी कर दिया। वहीं संबंधित लिपिक को आदेश दिया कि वादी पर झूठे साक्ष्य देने पर अलग से फौजदारी प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए। अधिवक्ता के मुताबिक पीड़िता के पिता और बड़ी बहन ने भी भ्रमवश मुकदमा दर्ज कराने की बात कोर्ट में स्वीकार की थी।

साली ने कोर्ट में यह दिया था बयान

अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि कोर्ट में पीड़िता ने दिसंबर 2021 में बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट को दिए बयानों में उसने कहा था कि ‘उस रात नौ बजे थे। मैं एंटीबायोटिक दवा लेकर सो रही थी। दवा नशीली होती है, इसलिए आधी नींद में थी। सपने में ऐसा महसूस हुआ कि जीजू ने मुझे पकड़ लिया है...। मैंने फिर शोर मचा दिया। मेरी दीदी आ गईं और मैं अस्पताल चली गई। यह सपना था, सच में ऐसा नहीं था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

