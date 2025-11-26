Hindustan Hindi News
जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर पेश करें सीओ सिटी, कोर्ट ने डीएम को दिया आदेश

संक्षेप:

आदेश का अनुपालन नहीं करने से नाराज कोर्ट ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने डीएम को मामले से अवगत कराते हुए सीओ सिटी को यह निर्देश दिया कि अगली तारीख को गिरफ्तार कोर्ट में पेश करें।

Wed, 26 Nov 2025 09:44 PM बलिया
आदेश का अनुपालन नहीं करने से नाराज कोर्ट ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने डीएम को मामले से अवगत कराते हुए सीओ सिटी को यह निर्देश दिया कि अगली तारीख को गिरफ्तार कोर्ट में पेश करें। अदालत अब 29 नवंबर को सुनवाई करेगी। कुछ माह पहले नगरा पुलिस ने बेबी देवी की तहरीर पर दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। कुछ दिनों बाद दोनों पक्षों ने कोर्ट में समझौता करने के लिए फाइल दाखिल किया।

शासकीय अधिवक्ता अशोक ओझा के अनुसार जब फाइल हाइकोर्ट पहुंची तो वहां से तीन जुलाई 2025 को पूछा गया कि इस मुकदमे में वादी पक्ष को दी गई सहायता राशि को वापस ली गई है कि नहीं। इस पर विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) प्रमोद कुमार गंगवार ने 21 अगस्त 2025 को जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि सुनवाई की अग्रिम तिथि 30 सितंबर तक कोर्ट को अवगत कराएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कोई आख्या प्रेषित नहीं किया। इसके बाद न्यायालय ने 18 नवंबर को दूसरी बार और 24 नवंबर को तीसरी बार नोटिस भेजकर आख्या मांगी।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जिला समाज कल्याण अधिकारी को 26 नवंबर को उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया था। इसके बावजूद कोर्ट में न पेश नहीं होने तथा आख्या रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने से हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। कोर्ट ने सीओ सिटी को आदेश दिया है कि वह 29 नवंबर को जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा ने बताया, कुछ दिनों पहले ही मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, लिहाजा मुझे इस तरह के किसी मामले की जानकारी नहीं है। कोर्ट की ओर से जो भी आदेश दिया जाएगा उसका शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगा।

