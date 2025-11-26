जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर पेश करें सीओ सिटी, कोर्ट ने डीएम को दिया आदेश

संक्षेप: आदेश का अनुपालन नहीं करने से नाराज कोर्ट ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने डीएम को मामले से अवगत कराते हुए सीओ सिटी को यह निर्देश दिया कि अगली तारीख को गिरफ्तार कोर्ट में पेश करें।

आदेश का अनुपालन नहीं करने से नाराज कोर्ट ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने डीएम को मामले से अवगत कराते हुए सीओ सिटी को यह निर्देश दिया कि अगली तारीख को गिरफ्तार कोर्ट में पेश करें। अदालत अब 29 नवंबर को सुनवाई करेगी। कुछ माह पहले नगरा पुलिस ने बेबी देवी की तहरीर पर दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। कुछ दिनों बाद दोनों पक्षों ने कोर्ट में समझौता करने के लिए फाइल दाखिल किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शासकीय अधिवक्ता अशोक ओझा के अनुसार जब फाइल हाइकोर्ट पहुंची तो वहां से तीन जुलाई 2025 को पूछा गया कि इस मुकदमे में वादी पक्ष को दी गई सहायता राशि को वापस ली गई है कि नहीं। इस पर विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) प्रमोद कुमार गंगवार ने 21 अगस्त 2025 को जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि सुनवाई की अग्रिम तिथि 30 सितंबर तक कोर्ट को अवगत कराएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कोई आख्या प्रेषित नहीं किया। इसके बाद न्यायालय ने 18 नवंबर को दूसरी बार और 24 नवंबर को तीसरी बार नोटिस भेजकर आख्या मांगी।