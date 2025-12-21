Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscourt Moradabad has ordered attachment Bijnor District Magistrate residence
बिजनौर डीएम के आवास को कुर्क करने का आदेश, मुरादाबाद की कोर्ट ने सुनाया फैसला

बिजनौर डीएम के आवास को कुर्क करने का आदेश, मुरादाबाद की कोर्ट ने सुनाया फैसला

संक्षेप:

चार साल से विचाराधीन एक मुकदमे के मामले में कोर्ट ने डीएम बिजनौर के आवास को कुर्क करने का आदेश दिया है। साथ ही डीएम को 9 जनवरी को अदालत में तलब किया है। 

Dec 21, 2025 02:58 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
share Share
Follow Us on

यूपी की मुरादाबाद कोर्ट ने बिजनौर डीएम के आवास को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश भूमि अधिग्रहण मुआवजा नहीं देने के मामले में दिया गया है। साथ ही अदालत ने निबंधन की शर्तों को तय करने के लिए 9 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी को तलब किया है। वादी उमेश के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि जमीन अधिग्रहण के बाद जिलाधिकारी की ओर से मुआवजा भुगतान नहीं किया गया। 13 मार्च 2020 को मुआवजा देने का निर्णय पारित होने के बावजूद, जिला प्रशासन ने अब तक धनराशि का भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश 21 नियम 54 सीपीसी के तहत कलेक्टर बिजनौर के शासकीय आवास को कुर्क करने का निर्देश दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आदेश में स्पष्ट किया कि कुर्की के बावजूद कलेक्टर कार्यालयीन क्षमता अनुसार आवास का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन किसी भी आर्थिक लाभ के लिए इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। करीब चार सालों से यह मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के राजामणि के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट से अनुरोध किया है कि डीएम बिजनौर के आवास को कुर्क कर धनराशि का भुगतान कराया जाए। कोर्ट को बताया कि प्रत्येक निष्पादन वाद छह महीने के अंदर निस्तारित होना चाहिए। पहले भी 41 (2) सीपीसी के तहत नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद डीएम ने धनराशि का भुगतान नहीं किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश 21 नियम 54 सीपीसी के तहत बिजनौर डीएम के शासकीय आवास को कुर्क करने का आदेश दे दिया।

आर्थिक लाभ के लिए आवास का उपयोग नहीं कर पाएंगे डीएम बिजनौर

बिजनौर डीएम के शासकीय आवास को कुर्क करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा, डीएम शासकीय आवास को किसी प्रकार से अंतरित नहीं होंगे और किसी भी आर्थिक लाभ के लिए शासकीय आवास का उपयोग नहीं कर करेंगे। आवास कुर्क रहने के बावजूद डीएम बिजनौर ऑफिस क्षमता के अनुसार आवास के रूप में संपत्ति का प्रयोग करते रहेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bijnor News Moradabad News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |