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यौन शोषण मामले में कोर्ट से बरी प्रोफेसर, लेकिन कॉलेज ने समय से पहले किया रिटायर, एंट्री पर भी बैन

Apr 12, 2026 09:35 pm ISTPawan Kumar Sharma हाथरस
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हाथरस में प्रोफेसर को पिछले दिनों यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने बरी किया था। कोर्ट से बरी होने के बाद प्रोफेसर ने महाविद्यालय में पुन ज्वाइंनिग के लिए प्रार्थना पत्र दिया। महाविद्यालय की जांच समिति की रिपोर्ट के बाद प्रबंध तंत्र ने प्रोफेसर को सेवानिवृति दे दी है।

यौन शोषण मामले में कोर्ट से बरी प्रोफेसर, लेकिन कॉलेज ने समय से पहले किया रिटायर, एंट्री पर भी बैन

UP News: यूपी के हाथरस के बागला महाविद्यालय के प्रोफेसर को पिछले दिनों यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने बरी किया था। कोर्ट से बरी होने के बाद प्रोफेसर ने महाविद्यालय में पुन ज्वाइंनिग के लिए प्रार्थना पत्र दिया। महाविद्यालय की जांच समिति की रिपोर्ट के बाद प्रबंध तंत्र ने प्रोफेसर को सेवानिवृति दे दी है। यहां तक कि कॉलेज में प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया है।

महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गयी, जिसमें प्रबंध समिति के सचिव प्रदीप कुमार बागला, शशिकान्त बागला सहित अन्य सदस्य एवं महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर डा. महावीर सिह छोकर उपस्थित रहे। अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस महाविद्यालय के भूगोल विभाग के असिस्टेन्ट प्रोफेसर रजनीश कुमार के ऊपर जो यौन शोषण से संबंधित आरोप लगाये गये थे। अज्ञात नाम से पुलिस सहित महिला आयोग आदि में शिकायत की गई थी। जो फोटो व सीडी शिकायती पत्र के साथ भेजे गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट से सीडी व फोटो की सही जानकारी नहीं हो सकी।

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प्रोफेसर के साथियों के बयान भी लिए गए। शिकायत की जांच के लिए प्रबंध समिति द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जांच के दौरान समिति को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। जांच पूरी होने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रबंध समिति के सचिव को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को आयोजित प्रबंध समिति की बैठक में प्रोफेसर का निलंबन समाप्त कर दिया गया।

प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि आरोपों के समर्थन में साक्ष्य मिलते, तो नियमानुसार प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया जाता। लेकिन साक्ष्य न मिलने और जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया। हालांकि, इस पूरे प्रकरण से महाविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसे ध्यान में रखते हुए रजनीश कुमार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई है।

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अध्यक्ष ने बताया कि हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद प्रोफेसर ने पहले भी जॉइनिंग के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित होने के कारण उन्हें जॉइन नहीं कराया गया। वहीं, कोर्ट से बरी होने के बाद उन्होंने दोबारा आवेदन किया, जिसके बाद अब उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई है।

प्रोफेसर की कॉलेज में एंटी पर रोक

प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि प्रोफेसर के प्रकरण में महाविद्यालय की छवि को काफी क्षति पहुंची। महाविद्यालय की छवि को पुन कोई दाग न लग सके। इसके लिए प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि प्रोफेसर रजनीश कुमार का महावितालय में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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