विनोद वन घूमने गए दंपती को बदमाशों ने जंगल में घेरा, पति की हत्या की कोशिश

यूपी के गोरखपुर के कुसम्ही जंगल में स्थित विनोद वन में 15 अगस्त को घूमने गए दंपती से लूट का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेल्फी लेने के दौरान आए बदमाशों ने लूट के साथ ही युवक की गला कसकर हत्या की कोशिश की। शोर मचाने पर फरार हुए बदमाश पत्नी का मोबाइल नंबर ले लिए थे और अब वीडियो कॉल कर रुपये मांग रहे हैं। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

झंगहा थाना क्षेत्र के वनसप्ती गांव निवासी निकेष निषाद ने केस दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 15 अगस्त को पत्नी के साथ विनोद वन घूमने गए थे। वह पत्नी के साथ सेल्फी ले रहे थे। तभी दो बदमाश आ गए और दोनों को प्रेमी प्रेमिका बताते हुए अभद्रता करने लगे। आरोप है कि दोनों ने उनका मोबाइल से वीडियो बनाया और धमकी दी कि अगर रुपये नहीं दिए तो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देंगे। डरे-सहमे निकेष ने विरोध किया तो बदमाशों ने गमछे से गला कसकर मारने का प्रयास किया और उनकी जेब में रखे 1400 रुपये छीनकर फरार हो गए।

घटना के बाद आरोपितों ने फोन कर और रुपये की मांग शुरू कर दी। परेशान होकर निकेष ने एम्स थाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की और सर्विलांस की मदद से आरोपितों की पहचान कुसम्ही कोठी निवासी अभिषेक राजभर व सरदानगर के रौतनिया निवासी अरुण यादव के रूप में हुई, जो ऑटो चालक है और उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। सोमवार की दोपहर में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ चल रही है।