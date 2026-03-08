पार्क में इश्क फरमा रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, अचानक हुआ कुछ ऐसा, भागकर अस्पताल पहुंची गर्लफ्रेंड
यूपी के बागपत का एक युवक बुलंदशहर में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। दोनों एक पार्क में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान युवक की तबीयत बिगड़ गई। प्रेमिका उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
UP News: यूपी के बुलंदशहर जिले से प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बागपत से बुलंदशहर पहुंच गया। दोनों पार्क में बैठकर इश्क फरमा रहे थे। दोनों की बातचीत चल रही रही थी कि अचानक से प्रेमी की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर प्रेमिका उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद प्रेमिका युवक के परिजनों को घटना की सूचना देकर अस्पताल से निकल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
नगर कोतवाली पुलिस के अनुसार बागपत जिले के थाना बिनौली क्षेत्र के गांव फतेहपुर पूठी निवासी विनोद कुमार (34 वर्ष) पुत्र लाल सिंह रविवार सुबह घर से बिना बताए अपनी बाइक लेकर निकला था। वह कालाआम पुलिस चौकी के पास स्थित मलका पार्क पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज में वह पार्क के गेट के सामने बाइक खड़ी कर अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है।
बातचीत के दौरान जमीन पर गिरा युवक
बताया जा रहा है कि पार्क में एक युवती, जिसे उसकी प्रेमिका भी बताया जा रहा है, से बातचीत के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद युवती अन्य लोगों की मदद से विनोद को आनन-फानन जिला अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर युवती ने विनोद के मोबाइल से उसके भाई प्रदीप को फोन किया और उन्हें सूचना देने के बाद युवती अस्पताल से चली गई।
परिजनों में मचा कोहराम
उधर, इस घटना की सूचना मिलते ही विनोद के भाई और पिता लाल सिंह बुलंदशहर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि विनोद अविवाहित था और पिछले दो साल से घर पर ही रह रहा था। इससे पहले वह पंजाब की एक कंपनी में नौकरी करता था। मृतक चार भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर पर था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक, धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया, युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल्स के जरिए युवती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
