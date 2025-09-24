प्रेमी जोड़े को गांव में दौड़ा-दौड़ाकर डंडे से पीटा, युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी
उरई प्रेमी व खुद की पिटाई से आहत युवती ने बुधवार सुबह फांसी लगाकर जान दे दी। दो दिन पहले प्रेमी जोड़े को बात करते हुए युवती की मां ने पकड़ा था। सरेआम दोनों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया था। उधर, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामलके की तफ्तीश में जुट गई।
यूपी के उरई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां नदीगांव क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी व खुद की पिटाई से आहत युवती ने बुधवार सुबह फांसी लगाकर जान दे दी। दो दिन पहले प्रेमी जोड़े को बात करते हुए युवती की मां ने पकड़ा था। सरेआम दोनों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया था। इसका वीडियो भी सोशल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
19 वर्षीय युवती का पड़ोसी गांव के रहने वाले युवक से प्रेम-प्रसंग था। बीते रविवार को युवक-युवती से मिलने उसके घर आया था। इसकी भनक लगते ही युवती की मां खेतों से घर पहुंची और दोनों को बात करते हुए पकड़ लिया। उसने बेटी और युवक पर चप्पलें और डंडे बरसाने शुरू कर दिए। हो-हल्ला मचने पर अन्य परिजन भी जुट गए और युवक को गिरा-गिराकर पीटने लगे। युवती अपने प्रेमी का बचाव करती रही।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर परिजनों की तहरीर पर मारपीट की धारा में मामला दर्ज कर लिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से आहत युवती ने बुधवार सुबह घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी शशिकांत चौहान ने बताया कि अभी किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संभवत: पिटाई से आहत होकर युवती ने फांसी लगाई है। सभी बिंदुओं पर तफ्तीश की जा रही है। वहीं, ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
इस मामले में सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।