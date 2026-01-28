भरी पंचायत में प्रेमी-प्रेमिका को जूतों-डंडों से पीटा, हाथ जोड़ माफी मांगते रहे दोनों

संक्षेप: पंचायत के दौरान प्रेमी युगल को सजा के तौर पर पीटा जा रहा है, जबकि आसपास बैठे कई मौजिज लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी इस अमानवीय कृत्य को रोकने की कोशिश नहीं की। कहा जा रहा है कि युवती के बुलावे पर युवक उससे मिलने उसके घर पहुंचा था। गांव के कुछ लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और बाद में पंचायत बुलाई गई।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में पंचायत के तुगलकी फरमान पर प्रेमी युगल को जूते, थप्पड़ और डंडों से पीटा गया। भरी पंचायत में युवक-युवती हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे, लेकिन पंचायत में मौजूद कुछ लोग उन्हें पीटते रहे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पंचायत के दौरान प्रेमी युगल को सजा के तौर पर पीटा जा रहा है, जबकि आसपास बैठे कई मौजिज लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी इस अमानवीय कृत्य को रोकने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि युवती के बुलावे पर युवक उससे मिलने उसके घर पहुंचा था। इसकी भनक लगते ही गांव के कुछ लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और बाद में पंचायत बुलाई गई।

पंचायत में प्रेमी युगल को पेशकर सजा के नाम पर सार्वजनिक रूप से पीटा गया। मारपीट के बाद प्रेमी युगल को भविष्य में एक-दूसरे से न मिलने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। युवक दूसरे क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर सभ्य लोगों में भारी रोष है और इसे खुलेआम तुगलकी फरमान करार दिया जा रहा है।