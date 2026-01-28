Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscouple was beaten with shoes and sticks in the panchayat but they both kept apologizing
भरी पंचायत में प्रेमी-प्रेमिका को जूतों-डंडों से पीटा, हाथ जोड़ माफी मांगते रहे दोनों

भरी पंचायत में प्रेमी-प्रेमिका को जूतों-डंडों से पीटा, हाथ जोड़ माफी मांगते रहे दोनों

संक्षेप:

पंचायत के दौरान प्रेमी युगल को सजा के तौर पर पीटा जा रहा है, जबकि आसपास बैठे कई मौजिज लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी इस अमानवीय कृत्य को रोकने की कोशिश नहीं की। कहा जा रहा है कि युवती के बुलावे पर युवक उससे मिलने उसके घर पहुंचा था। गांव के कुछ लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और बाद में पंचायत बुलाई गई।

Jan 28, 2026 08:56 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, सहारनपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में पंचायत के तुगलकी फरमान पर प्रेमी युगल को जूते, थप्पड़ और डंडों से पीटा गया। भरी पंचायत में युवक-युवती हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे, लेकिन पंचायत में मौजूद कुछ लोग उन्हें पीटते रहे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पंचायत के दौरान प्रेमी युगल को सजा के तौर पर पीटा जा रहा है, जबकि आसपास बैठे कई मौजिज लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी इस अमानवीय कृत्य को रोकने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि युवती के बुलावे पर युवक उससे मिलने उसके घर पहुंचा था। इसकी भनक लगते ही गांव के कुछ लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और बाद में पंचायत बुलाई गई।

ये भी पढ़ें:लव मैरिज के दो महीने बाद फंदे से लटकती मिली लाश, यूपी में एक और पति का कत्ल

पंचायत में प्रेमी युगल को पेशकर सजा के नाम पर सार्वजनिक रूप से पीटा गया। मारपीट के बाद प्रेमी युगल को भविष्य में एक-दूसरे से न मिलने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। युवक दूसरे क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर सभ्य लोगों में भारी रोष है और इसे खुलेआम तुगलकी फरमान करार दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:यूपी के 15 शहरों में लागू होगा ये प्रोजेक्ट, 16 नगर निगमों में मिली ये मंजूरी

क्या बोली पुलिस

सहारनपुर के एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि मामले की जांच में पुलिस जुटी है। वीडियो के आधार पर पहचान की कोशिश की जा रही है। आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |