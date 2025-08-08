मनचलों से परेशान दंपति के मन में आया आत्मदाह का विचार, बेटियों संग पहुंचा सीओ ऑफिस

बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों पर कार्रवाई न होने से आहत दंपति हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर सीओ किठौर ऑफिस पर आत्मदाह करने पहुंच गया। दंपति ने पुलिस को आपबीती बताई और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की।

बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों पर कार्रवाई न होने से आहत दंपति हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर सीओ किठौर ऑफिस पर आत्मदाह करने पहुंच गया। दंपति ने पुलिस को आपबीती बताई और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। दंपति और बेटियों ने पुलिस से पूछा उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या वह यहां आत्मदाह कर लें।

मेरठ जिले के खरखौदा के गांव कैली निवासी दंपति शुक्रवार को मऊखास गांव स्थित सीओ किठौर कार्यालय पहुंचा। साथ में उनकी बेटियां और कुछ लोग थे। हाथों में पेट्रोल से भरी बोतल देख पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। सब इंस्पेक्टर सुमित उपाध्याय को उन्होंने बताया कि चार दिन पहले गांव में मेला लगा था। जहां उसकी तीन बेटियां अपनी बुआ के साथ मेला देखने गई थी। इस बीच गांव के दबंग युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने शिकायत खरखौदा पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।