couple troubled by miscreants thought self immolation reached CO office with their daughters मनचलों से परेशान दंपति के मन में आया आत्मदाह का विचार, बेटियों संग पहुंचा सीओ ऑफिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscouple troubled by miscreants thought self immolation reached CO office with their daughters

मनचलों से परेशान दंपति के मन में आया आत्मदाह का विचार, बेटियों संग पहुंचा सीओ ऑफिस

बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों पर कार्रवाई न होने से आहत दंपति हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर सीओ किठौर ऑफिस पर आत्मदाह करने पहुंच गया। दंपति ने पुलिस को आपबीती बताई और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की।

Dinesh Rathour मेरठ-मुंडालीFri, 8 Aug 2025 11:07 PM
share Share
Follow Us on
मनचलों से परेशान दंपति के मन में आया आत्मदाह का विचार, बेटियों संग पहुंचा सीओ ऑफिस

बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों पर कार्रवाई न होने से आहत दंपति हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर सीओ किठौर ऑफिस पर आत्मदाह करने पहुंच गया। दंपति ने पुलिस को आपबीती बताई और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। दंपति और बेटियों ने पुलिस से पूछा उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या वह यहां आत्मदाह कर लें।

मेरठ जिले के खरखौदा के गांव कैली निवासी दंपति शुक्रवार को मऊखास गांव स्थित सीओ किठौर कार्यालय पहुंचा। साथ में उनकी बेटियां और कुछ लोग थे। हाथों में पेट्रोल से भरी बोतल देख पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। सब इंस्पेक्टर सुमित उपाध्याय को उन्होंने बताया कि चार दिन पहले गांव में मेला लगा था। जहां उसकी तीन बेटियां अपनी बुआ के साथ मेला देखने गई थी। इस बीच गांव के दबंग युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने शिकायत खरखौदा पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

आरोपी अब बेटियों के अपहरण की धमकी दे रहे हैं। दंपति ने पूछा पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो क्या वह बेटियों के साथ यहीं आत्मदाह कर लें। पुलिस ने दंपति को समझाया और सीओ को फोन पर जानकारी दी। सीओ किठौर प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि उन्हें पीड़ित दंपति के ऑफिस पर पहुंचने की सूचना मिली थी। खरखौदा पुलिस से जबाब मांगा है। आरोपियों पर तत्काल केस दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। खरखौदा थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पांच के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपियों की पहचान आदित्य, दीपू, सनी, मुकुल व दीपक के रूप में हुई है।

Meerut News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |