भरी दुपहरिया में होटल पहुंचे लड़का-लड़की, कमरा बुक किया और फिर...मचा कोहराम

सोमवार दोपहर होटल पहुंचे इस प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। काफी देर तक दोनों में से कोई कमरे से नहीं निकला तो होटल संचालक कमरे में पहुंचा। वहां दोनों बेहोश पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां युवती को मृत घोषित कर दिया गया। युवक को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है।

यूपी के बागपत जिले के बड़ौत के छपरौली रोड स्थित एक होटल में सोमवार दोपहर प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। काफी देर तक दोनों कमरे से नहीं निकले तो होटल संचालक कमरे में पहुंचा तो दोनों बेहोश पड़े थे। यह देखते ही मौके पर हड़कंप मच गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां युवती को मृत घोषित कर दिया गया। युवक को गंभीर हालत में मेरठ रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार हिलवाड़ी गांव निवासी ईंट भट्ठा मजदूर लक्की का पुट्ठी गांव की रहने वाली सोनी से प्रेम प्रसंग था। सोनी बिजवाड़ा में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करती थी, जबकि लक्की गांव के ही ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। सोमवार दोपहर दोनों नगर के छपरौली रोड स्थित एक होटल में पहुंचे और कमरा किराए पर लिया। होटल संचालक के अनुसार काफी देर तक उनके कमरे से बाहर न आने पर वह कमरे में पहुंचा तो दोनों कमरे में बेहोश पड़े थे।

होटल संचालक सतेन्द्र ने स्टाफ की मदद से दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने सोनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि लक्की को जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल से लक्की को मेरठ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने युवती का शव पोस्टमार्टम को भेजा। पुट्ठी के ग्राम प्रधान मनोज और परिजनों ने बताया कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही जाति के होने के कारण उनका रिश्ता तय कर दिया गया था। पांच दिन के अंदर दोनों की शादी होनी थी। उधर, युवती की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया।

क्या बोली पुलिस बड़ौत कोतवाली इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार ने बताया कि बड़ौत के एक होटल में युवक और युवती ने जहर खाया है। युवती की मौत हो गई है, जबकि युवक की हालत गंभीर है। युवक की हालत में सुधार होने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी

पांच महीने पहले दोनों हो गए थे फरार ग्रामीणों ने बताया कि दोनों के बीच करीब पांच साल से प्रेम प्रसंग था। करीब पांच माह पूर्व दोनों फरार हो गए थे। युवती के परिजनों ने बिनौली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुछ दिन बाद ही युवती को बरामद कर लिया था।