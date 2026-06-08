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भरी दुपहरिया में होटल पहुंचे लड़का-लड़की, कमरा बुक किया और फिर...मचा कोहराम

Ajay Singh हिटी, बागपत/बड़ौत
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सोमवार दोपहर होटल पहुंचे इस प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। काफी देर तक दोनों में से कोई कमरे से नहीं निकला तो होटल संचालक कमरे में पहुंचा। वहां दोनों बेहोश पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां युवती को मृत घोषित कर दिया गया। युवक को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है।

भरी दुपहरिया में होटल पहुंचे लड़का-लड़की, कमरा बुक किया और फिर...मचा कोहराम

यूपी के बागपत जिले के बड़ौत के छपरौली रोड स्थित एक होटल में सोमवार दोपहर प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। काफी देर तक दोनों कमरे से नहीं निकले तो होटल संचालक कमरे में पहुंचा तो दोनों बेहोश पड़े थे। यह देखते ही मौके पर हड़कंप मच गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां युवती को मृत घोषित कर दिया गया। युवक को गंभीर हालत में मेरठ रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार हिलवाड़ी गांव निवासी ईंट भट्ठा मजदूर लक्की का पुट्ठी गांव की रहने वाली सोनी से प्रेम प्रसंग था। सोनी बिजवाड़ा में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करती थी, जबकि लक्की गांव के ही ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। सोमवार दोपहर दोनों नगर के छपरौली रोड स्थित एक होटल में पहुंचे और कमरा किराए पर लिया। होटल संचालक के अनुसार काफी देर तक उनके कमरे से बाहर न आने पर वह कमरे में पहुंचा तो दोनों कमरे में बेहोश पड़े थे।

होटल संचालक सतेन्द्र ने स्टाफ की मदद से दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने सोनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि लक्की को जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल से लक्की को मेरठ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने युवती का शव पोस्टमार्टम को भेजा। पुट्ठी के ग्राम प्रधान मनोज और परिजनों ने बताया कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही जाति के होने के कारण उनका रिश्ता तय कर दिया गया था। पांच दिन के अंदर दोनों की शादी होनी थी। उधर, युवती की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया।

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क्या बोली पुलिस

बड़ौत कोतवाली इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार ने बताया कि बड़ौत के एक होटल में युवक और युवती ने जहर खाया है। युवती की मौत हो गई है, जबकि युवक की हालत गंभीर है। युवक की हालत में सुधार होने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी

पांच महीने पहले दोनों हो गए थे फरार

ग्रामीणों ने बताया कि दोनों के बीच करीब पांच साल से प्रेम प्रसंग था। करीब पांच माह पूर्व दोनों फरार हो गए थे। युवती के परिजनों ने बिनौली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुछ दिन बाद ही युवती को बरामद कर लिया था।

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भट्ठे पर हुआ था प्रेम प्रसंग

ग्रामीणों ने बताया सोनी परिवार के साथ करीब पांच साल पहले हिलवाड़ी के ईंट भट्ठे पर मजदूरी करती थी। वहां लक्की भी मजदूरी करता था। वहीं पर दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया था। इसकी जानकारी युवती के परिजनों को होने पर वह हिलवाड़ी भट्ठे को छोड़कर बिजवाड़ा भट्ठे पर चले गए, लेकिन दोनों मिलते रहे।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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