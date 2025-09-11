couple jumped from a hotel after a fire broke out in Nepal separated wife died नेपाल में आगजनी पर होटल से कूद गया था दंपति, बिछड़ी पत्नी की दर्दनाक मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
नेपाल में आगजनी पर होटल से कूद गया था दंपति, बिछड़ी पत्नी की दर्दनाक मौत

नेपाल में बवाल के दौरान आग लगने पर जान बचाने के लि कूदे दंपति में से पत्नी की मौत हो गई। गाजियाबाद का यह दंपति पशुपतिनाथ के दर्शन करने काठमांडू गया था। होटल से कूदने के बाद पत्नी बिछड़ गई थी।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, गाजियाबादThu, 11 Sep 2025 09:52 PM
नेपाल में बवाल के दौरान आग लगने पर जान बचाने के लिए होटल से कूदे दंपति में से पत्नी की मौत हो गई। गाजियाबाद का यह दंपति पशुपतिनाथ के दर्शन करने काठमांडू गया था। होटल से कूदने के बाद पत्नी बिछड़ गई थी। गुरुवार को भारतीय दूतावास के सहयोग से पति शव लेकर सोनौली सीमा पर पहुंचा। वहां से परिजन घर लेकर चले गए।

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र की मास्टर कॉलोनी के रहने वाले रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी 55 वर्षीया पत्नी राजेश गोला के साथ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने 7 सितंबर को काठमांडू गए थे। दर्शन के बाद ये पति-पत्नी काठमांडू स्थित हयात रेजिडेंसी होटल में रुके थे। रात करीब साढ़े 11 बजे उपद्रवियों ने होटल में आग लगा दी। खुद को आग से घिरा देख दंपति ने चौथी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। बचाव दल के प्रयास से कई लोग पहले से बिछाए गए गद्दों पर गिरे, लेकिन ये दोनों घायल हो गए। इसी दौरान उपद्रवियों ने फिर से हमला बोल दिया।

अफरा-तफरी के बीच दंपति बिछड़ गया। बुधवार को नेपाल से रामवीर सिंह के बेटे विशाल के पास फोन पहुंचा कि उसकी मां की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं, बवाल की चपेट में आए रामवीर सिंह गोला दो दिन बाद घायलावस्था में राहत कैंप में मिले। भारतीय दूतावास के सहयोग से शव गुरुवार की शाम सोनौली लाया गया, जहां से परिजन एंबुलेंस से लेकर गाजियाबाद रवाना हुए। सोनौली सीमा पर शव लेने आए परिजनों का कहना था कि घायल होने के बाद इलाज नहीं मिला, जिसके कारण मौत हो गई।

गोरखपुर से गए पर्यटकों को एयरलिफ्ट किया, होटल में फूंक दिया था सामान

नेपाल गए सैलानियों की धीरे-धीरे घर वापसी होने लगी है। गोरखपुर की ट्रैवेल एजेंसी के ट्रैवलर से सप्ताह भर के टूर पर गए विशाखापत्तनम के सैलानियों के एक दल को गुरुवार को आंध्र प्रदेश सरकार की मदद से पोखरा से काठमांडू होते हुए एयरलिफ्ट किया गया। सैलानियों का सामान पोखरा के होटल में फूंक दिया गया था। आभूषण और नकदी भी लूट ली गई थी। पर्यटक दल के प्रमुख कृष्ण मूर्ति ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ गोरखपुर प्रशासन का आभार जताया है।

हर तरफ उठ रहा था धुआं

दल के साथ गए ड्राइवर शाहिद ने बताया कि गाड़ी को आंदोलनकारियों ने नुकसान पहुंचाया। होटल से एक गमला गाड़ी पर फेंका गया, जिससे साइड का शीशा टूट गया। ग्रुप के सुरक्षित लौटने के बाद गोरखपुर लौट रहे है। गुरुवार को स्थिति ठीक रही, लेकिन दो दिन तक पोखरा में भी चारों तरफ धुआं उठ रहा था। दो दिन डर और भय के बीच गुजरे।

घूमने गए थे, माहौल हिंसक हो गया

सोनौली सीमा से भारत लौटे पीपीगंज के दुर्गा गुप्ता ने बताया कि वह पालपा घूमने गए थे। माहौल खराब होने पर होटल से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। अब साधन मिलने पर सीमा पहुंचे हैं। बताया होटल मालिक ने भोजन और ठहरना मुफ्त कर दिया था। बुटवल के कैलाश गुरुंग ने बताया उनका घर शिलांग में भी है। वह बुटवल पट्टीदारी में मिलने आए थे। अब माहौल बेहतर होने से वह शिलांग के लिए निकले हैं। हैदराबाद के राजू कृष्णा का कहना था कि वह नेपाल में मुक्तिनाथ में फंस गए थे। बुधवार को गाड़ी बुक कर गुरुवार को सोनौली सीमा पर पहुंचे।

भारतीय पर्यटकों की बस पर हमला

नेपाल गए भारतीय पर्यटकों की बस पर बीते 9 सितंबर को काठमांडू में आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया था। पर्यटकों में वाराणसी के 49 और हैदराबाद का एक दल शामिल था। बस पर पथराव कर शीशा तोड़ दिया गया और यात्रियों पर हमला किया गया। आठ लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। कई यात्रियों ने लूट का भी आरोप लगाया है। गुरुवार को पर्यटकों की गाड़ी जैसे ही सीमा पर पहुंची कि चालक और परिचालक रोने लगे। बुरे बर्ताव का हवाला देते हुए चालक विनोद और गाइड श्यामू निषाद ने आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि सभी यात्री भारतीय दूतावास के सहयोग से जहाज से काठमांडू से दिल्ली चले गए।

