यूपी में एक दंपति ने बदला धर्म, मंदिर में लिए सात फेरे; पति-पत्नी बने सनातनी

यूपी में एक दंपति ने बदला धर्म, मंदिर में लिए सात फेरे; पति-पत्नी बने सनातनी

संक्षेप: बाराबंकी में शुक्रवार को उस समय भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जब धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए पहुंचे एक दंपति ने अचानक हिंदू धर्म अपनाने का निर्णय लिया। 

Fri, 31 Oct 2025 10:07 PMDinesh Rathour रामसनेहीघाट (बाराबंकी)
यूपी के बाराबंकी में शुक्रवार को उस समय भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जब धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए पहुंचे एक दंपति ने अचानक हिंदू धर्म अपनाने का निर्णय लिया। पति-पत्नी ने न केवल हिंदू रीति-रिवाज से दोबारा विवाह किया, बल्कि जय श्रीराम के नारों के बीच समाज में एकता, प्रेम और सांस्कृतिक आस्था की मिसाल भी पेश कर दी। टिकैतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रिंकू का चार वर्ष पूर्व मवई थाना क्षेत्र की एक युवती से टेलीफोन पर परिचय हुआ था। धीरे-धीरे यह पहचान प्रेम में बदली और दोनों तीन साल पहले घर छोड़कर दिल्ली जाकर विवाह कर लिया। करीब एक वर्ष दिल्ली में रहने के बाद दो साल पहले दोनों अपने गांव लौट आए, जहां उनके दो पुत्र भी हुए। इस बीच युवती के कहने पर रिंकू ने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था।

कुछ समय पूर्व आधार कार्ड में नाम संशोधन के लिए दंपति तहसील के एक अधिवक्ता से संपर्क में आए। अधिवक्ता ने शुक्रवार को उन्हें बुलाया था। इसकी जानकारी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों हो गई। तहसील पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी और भवनियापुर मठ के महंत मुकुंद गिरी समेत कई पदाधिकारी वहां पहुंच गए। संगठन के पदाधिकारियों ने दोनों को समझाया और धर्म की मूल भावना, आस्था और संस्कृति के महत्व से अवगत कराया। भावनाओं से भरे माहौल में दोनों ने पुन: हिंदू धर्म अपनाने का निर्णय लिया। इसके बाद दंपति ने मंदिर में वरमाला डालकर विवाह किया।

तहसील में धर्म परिवर्तन से जुड़ी घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के विनय राजपूत ने आरोप लगाया कि मुस्लिम संगठनों के इशारे पर कुछ युवतियां बहुसंख्यक समुदाय के युवकों को फंसा कर उनका धर्म परिवर्तन कराती हैं। धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिम नाम से आधार कार्ड बनते ही ऐसे युवकों को 15 लाख रुपये तक दिए जाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी के सोनू सिंह ने पूरे प्रकरण की जांच की मांग करते हुए कहा कि प्रधान द्वारा मुस्लिम नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाना जांच योग्य है।

