यूपी में एक साथ उठी दंपति की अर्थी, पहले पति ने तोड़ा दम, दो घंटे बाद सदमे में पत्नी की भी चली गई जान

यूपी के इटावा में उस समय हर आंख नम हो गई जब एक घर से दो अर्थियां उठीं। पहले पति की मौत हो गई। जिसका सदमा उसकी बुजुर्ग पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी और महज दो घंटे में ही दुनिया छोड़ दी। एक घर से एक साथ दो अर्थियां उठने से पूरे गांव में मातम छा गया। जिसने भी पति-पत्नी की मौत की खबर सुनी उसी की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल बीमार चल रहे वृद्ध की रविवार रात मौत हो गई। पति की मौत की खबर उनकी 70 वर्षीय पत्नी सह न सकीं और दो घंटे के अंदर ही उनकी तबीयत बिगड़ी और जान चली गई।

विष्णूपुर के रहने वाले 75 वर्षीय राजबहादुर एक सप्ताह से बीमार चल रहे थे। रविवार रात आठ बजे अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। पति की मौत की जानकारी लगते ही अनारश्री बेहोश होकर गिर पड़ीं। आनन-फानन में परिजन उन्हें एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने दंपति के बीच गहरे प्रेम और स्नेह का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों जीवनभर साथ रहे। कभी किसी से विवाद नहीं किया और हर काम में एक-दूसरे का साथ निभाया। दंपति के बेटों दलवीर सिंह, सुरजन सिंह, रघुराज सिंह और मनोज कुमार ने कहा माता-पिता की जोड़ी गांव में मिसाल थी। पिता की मौत का सदमा मां सहन नहीं कर सकीं। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।