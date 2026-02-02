Hindustan Hindi News
फेसबुक से हुआ प्यार तो स्टेशन पर प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, पहली ही मुलाकात में झगड़ा

फेसबुक से हुआ प्यार तो स्टेशन पर प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, पहली ही मुलाकात में झगड़ा

संक्षेप:

देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से प्रयागराज के एक युवक को फेसबुक के जरिए प्यार हो गया। प्रयागराज से युवक उससे मिलने सलेमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया।

Feb 02, 2026 10:48 pm IST Dinesh Rathour देवरिया, हिन्दुस्तान संवाद
यूपी के देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से प्रयागराज के एक युवक को फेसबुक के जरिए प्यार हो गया। प्रयागराज से युवक उससे मिलने सलेमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पहली ही मुलाकात में हुई तकरार अब अखाड़ा बन चुकी थी। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। युवती की तहरीर पर जीआरपी ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

प्रयागराज का रहने वाला एक युवक का फेसबुक के जरिए भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से संपर्क हुआ। दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ा और वे घंटों मोबाइल पर बातचीत करते रहे। इस बीच 21 जनवरी को युवक अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद करने लगा। वह ट्रेन से सलेमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और फिर युवती को भी बुलाया। वह आने को तैयार नहीं हुई तो युवक उसके गांव तक पहुंच गया। उसके बाद युवती सलेमपुर चली आई। दोनों रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर पहुंचे और बातचीत करने लगे।

किसी बात को लेकर दोनों के बीच तकरार हो गई और देखते ही देखते उनमें मारपीट शुरू हो गई। जीआरपी ने युवक को पकड़ लिया। युवती की तहरीर पर जीआरपी भटनी ने केस भी दर्ज कर लिया। जीआरपी थानाध्यक्ष बीबी राजभर ने बताया कि किसी बात को लेकर युवक-युवती में विवाद हुआ था। इस मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

