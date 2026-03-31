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बांके बिहारी मंदिर में शादी! VIP गैलरी में कपल ने पहनाई एक-दूसरे को वरमाला, वीडियो देख भड़के श्रद्धालु

Mar 31, 2026 12:56 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
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बांके बिहारी मंदिर में एक कपल का वरमाला डालते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वीआईपी कटघरे में कपल एक- दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। इसके बाद दोनों एक सेवायत से पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वहीं, वीडियो के वायरल होने के बाद श्रद्धालु नाराज हैं।

बांके बिहारी मंदिर में शादी! VIP गैलरी में कपल ने पहनाई एक-दूसरे को वरमाला, वीडियो देख भड़के श्रद्धालु

UP News: यूपी के मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर (Banke bihari temple) में एक कपल का वरमाला डालते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि ये वीडियो कब का है, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। वहीं, इस वीडियो में वीआईपी कटघरे में कपल एक- दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। इसके बाद दोनों एक सेवायत से पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं।

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल वीआईपी कटघरे में एक-दूसरे को वरमाला पहनाते नजर आ रहा है। हालांकि यह वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वीडियो में वरमाला के बाद दोनों एक सेवायत के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर भगवान बांके बिहारी को प्रणाम करते दिखाई देते हैं। इस घटना को लेकर श्रद्धालुओं में नाराजगी है। कई लोगों का कहना है कि जहां आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, वहीं वीआईपी क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम होना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स मंदिर प्रशासन से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं।

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बांके बिहारी मंदिर बना जंग का अखाड़ा

इससे पहले ठाकुर बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर जंग का अखाड़ा बन गया। सोमवार रात मंदिर के सेवायत गोस्वामी आपस में भिड़ गये। एक-दूसरे पर जमकर लात-घूंसे चलाते हुए मंदिर के गोस्वामी नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

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जानकारी के अनुसार बांके बिहारी मंदिर के वीआईपी गेट नंबर 5 से घुसते ही गणेश मंदिर के सामने मंदिर की सेवायत चंद्रप्रकाश और कल्लू में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ही यह कहासुनी लड़ाई में तब्दील होती हुई नजर आई। वीडियो में दोनों ही सेवायत गोस्वामी एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। जिससे मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। मंदिर सेवायतों को आपस में भिड़ता देख श्रद्धालु अपने को बचाते हुए दिखाई दिए। झगड़ रहे दोनों ही गोस्वामियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर दोनों ने फोन रिसीव नहीं किया। उल्लेखनीय है कि रविवार देर रात को भी मंदिर के एक नंबर गेट पर मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं व स्थानीय दुकानदारों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें पुलिस द्वारा अभी जांच की जा रही है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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