बांके बिहारी मंदिर में शादी! VIP गैलरी में कपल ने पहनाई एक-दूसरे को वरमाला, वीडियो देख भड़के श्रद्धालु

बांके बिहारी मंदिर में एक कपल का वरमाला डालते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वीआईपी कटघरे में कपल एक- दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। इसके बाद दोनों एक सेवायत से पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वहीं, वीडियो के वायरल होने के बाद श्रद्धालु नाराज हैं।

UP News: यूपी के मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर (Banke bihari temple) में एक कपल का वरमाला डालते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि ये वीडियो कब का है, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। वहीं, इस वीडियो में वीआईपी कटघरे में कपल एक- दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। इसके बाद दोनों एक सेवायत से पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं।

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल वीआईपी कटघरे में एक-दूसरे को वरमाला पहनाते नजर आ रहा है। हालांकि यह वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वीडियो में वरमाला के बाद दोनों एक सेवायत के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर भगवान बांके बिहारी को प्रणाम करते दिखाई देते हैं। इस घटना को लेकर श्रद्धालुओं में नाराजगी है। कई लोगों का कहना है कि जहां आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, वहीं वीआईपी क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम होना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स मंदिर प्रशासन से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं।

बांके बिहारी मंदिर बना जंग का अखाड़ा इससे पहले ठाकुर बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर जंग का अखाड़ा बन गया। सोमवार रात मंदिर के सेवायत गोस्वामी आपस में भिड़ गये। एक-दूसरे पर जमकर लात-घूंसे चलाते हुए मंदिर के गोस्वामी नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।