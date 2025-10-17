Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscouple committed suicide after their marriage was not possible due to belonging to the same Gotra
एक ही गोत्र के चलते नहीं हो पा रही थी शादी, प्रेमी युगल ने जहर खाकर जान दी

एक ही गोत्र के चलते नहीं हो पा रही थी शादी, प्रेमी युगल ने जहर खाकर जान दी

संक्षेप: सहारनपुर में एक ही गोत्र होना एक प्रेमी जोड़े के लिए इतनी बड़ी अड़चन बन गई कि दोनों ने जहर खाकर जान दे दी। दरअसल युवक का पड़ोस में रहने वाली काजल का प्रेम प्रसंग पांच साल से चल रहा था, लेकिन एक ही गोत्र होने के कारण परिजनों ने उनकी शादी से इंकार कर दिया था।

Fri, 17 Oct 2025 10:22 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के सहारनपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक प्रेमी युगल ने शुक्रवार को जहर खाकर जान दे दी। दोनों ने यह कदम एक गोत्र होने के चलते शादी में विफल होने पर उठाया। प्रेम कहानी के इस तरह दुखद अंत से गांव में सभी गमगीन हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भिजवा दिया है।

ये दर्दनाक घटना सरसावा थाना क्षेत्र के सुआखेड़ी गांव का है। 25 साल गौरवर नकुड़ क्षेत्र में निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता था। गुरुवार देर रात वह अपना सारा सामान लेकर घर आ गया था। सुबह करीब 9 बजे पड़ोस में ही रहने वाले रमेश उर्फ काला की बेटी काजल गौरव के घेर में आ गई। गांव वासियों ने बताया कि यहां उन दोनों ने सल्फास खा लिया। उसके बाद गौरव ने काजल को अपनी बाइक पर बिठाकर चला गया। करीब 12 बजे गांव कलरी के पास दोनों बेहोशी की हालत में पड़े मिले तो गांव वासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना देते हुए उन्हें पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने दोनों को गंभीर हालत के चलते उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जहां दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसकी खबर लगते ही दोनों के घरों में कोहराम मच गया। इस मामले में सीओ नकुड़ अशोक सिसोदिया ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक-युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने दोनों के शवों को का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:उम्रकैद की सजा पूरी कर लौटे अधेड़ की हत्या, दिन दहाड़े हत्या से मचा हड़कंप

दोनों का एक ही गोत्र बना शादी में अड़चन

गौरव और काजल दोनों ही ग्रेजुएट थे। दोनों का लगभग पांच साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गांव वासियों का कहना है कि दोनों के गोत्र एक ही होने के कारण दोनों के परिवार इनका विवाह नहीं करा रहे थे। उनका कहना था कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक गोत्र होने के कारण दोनों का रिश्ता भाई-बहन का होता है। इसलिए वह शादी करने से बार-बार मना कर रहे थे।