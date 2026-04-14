यूपी में प्रेमी-प्रेमिका का सुसाइड, लड़की की 20 अप्रैल को होनी थी शादी; बॉयफ्रेंड संग जहर खा दी जान

यूपी के शाहजहांपुर में बड़ी दुखद घटना हुई है। यहां प्रेमी-प्रेमिका ने जहर खाकर जान दे दी है। लड़की की 20 अप्रैल को शादी होने वाली थी। गांववालों का कहना है कि परिजनों के प्रेम संबंधों में बाधक बनने के चलते दोनों ने यह आत्मघाती कदम उठाया। लड़की की मौत निजी अस्पताल में हुई तो लड़के की मेडिकल कॉलेज में।

UP News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया है। सोमवार शाम दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने के बाद लड़की को जहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया वहीं लड़के को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इस दुखद घटना से गांववाले सन्न रह गए हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। शाहजहांपुर पुलिस मौके पर तैनात है। गांववालों का कहना है कि प्रेम संबंधों में परिजनों के बाधक बनने के कारण दोनों ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। लड़की की 20 अप्रैल को शादी होनी थी।

घटना के शाहजहांपुर के सिंधौली की है। बताया जा रहा है दोनों के बीच लंबे समय से लव अफेयर चल रहा था। उनके परिवारीजनों को इसका पता चला तो बंदिशें लगा दी गईं। लड़की के परिवारवालों ने उसकी शादी तय कर दी। 20 अप्रैल को लड़की शादी होने वाली थी। उधर, प्रेमी-प्रेमिका ने जब महसूस किया कि वे एक-दूसरे के साथ अब और नहीं रह पाएंगे, घरवाले किसी भी तरह उनके रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने खुद को खत्म करने का आत्मघाती फैसला ले लिया। सोमवार की शाम दोनों ने सिंधौली में जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवारवालों ने उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया। लड़की को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जबकि लड़के को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।