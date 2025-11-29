Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCouple caught at wedding commits suicide by consuming poison
शादी में पकड़े गए प्रेमी युगल ने खाया जहर, दोनों की मौत; परिवारों ने छिपाकर कर दिया अंतिम संस्कार

शादी में पकड़े गए प्रेमी युगल ने खाया जहर, दोनों की मौत; परिवारों ने छिपाकर कर दिया अंतिम संस्कार

संक्षेप:

बिजनौर में प्यार पर परिवारों के विरोध की कीमत दो जानों को चुकानी पड़ी। अलग जाति से संबंध होने के कारण दबाव झेल रहे प्रेमी युगल ने शादी समारोह के दौरान जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। 

Sat, 29 Nov 2025 09:09 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, बिजनौर
share Share
Follow Us on

यूपी के बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। प्रेमिका अभी नाबालिग थी और अलग जाति की थी, जिसके चलते दोनों के परिजन विरोध कर रहे थे। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि बताया जाता है कि पुलिस के कहने के बाद भी परिजनों ने युवक का शव नहीं सौंपा था। सीओ धामपुर का कहना है कि अगर शिकायत होगी तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार धामपुर क्षेत्र के गांव निवासी एक युवक का प्रेम-प्रसंग नगीना थानाक्षेत्र के गांव निवासी दूसरी बिरादरी की किशोरी से चल रहा था। शुक्रवार रात किशोरी अपने फुफेरे भाई की शादी में स्योहारा क्षेत्र के एक गांव में पहुंची थी। उधर, किशोरी का प्रेमी उसके फुफेरे भाई का दोस्त था, जिसके चलते वह भी शादी में पहुंचा था। बताया जाता है कि शादी में परिजनों ने किशोरी को युवक के साथ देख लिया, जिस पर उन्होंने रोक-टोक की।

बताया जाता है कि परिजनों की बात से खिन्न होकर प्रेमी युगल ने स्योहारा क्षेत्र के गांव में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर युवक अपने गांव आ गया। युवक ने जहर खाने की जानकारी बस स्टैंड पर पहुंचकर परिजनों को दी। परिजन उसको लेकर धामपुर के निजी अस्पताल पहुंचे। जहां पर उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दूसरी ओर किशोरी की भी मौत हो गई, दोनों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं, परिजनों ने बिना किसी को सूचना दिए युवक का गांव में जबकि किशोरी का बिजनौर बैराज पर अंतिम संस्कार कर दिया।

ये भी पढ़ें:केजीएमयू में महिला प्रोफेसर का उत्पीड़न, विभाग के ही डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप

पोंटा साहिब में नौकरी करता था प्रेमी

युवक पोंटा साहिब में नौकरी करता था, दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दो दिन पहले ही वह अपने घर आया था। उसकी प्रेमिका को भी इसी शादी में शामिल होने जाना था। दोनों ने एक राय होकर शादी में पहुंचने का प्रोग्राम तय किया।

इस मामले में सीओ अभय कुमार सिंह ने बताया कि युवक की मौत के मामले में परिजन की ओर से कोई शिकायत नहीं कराई गई है। परिजन मृतक का पोस्टमार्टम करने के पक्ष में नहीं है। पुलिस में शिकायत मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई होगी। परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bijnor Bijnor News Bijnor Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |