पंचायत में ही प्रेमी युगल को जूतों-डंडों से पीटा, प्रेमिका के साथ प्रेमी को पकड़ने के बाद बर्बरता

संक्षेप:

यूपी के सहारनपुर में प्रेमिका के साथ प्रेमी को पकड़ने के बाद भरी पंचायत में ही बर्बरता की गई है। दोनों को पंचायत में ही जूतों और डंडों से पीटा गया। 

Jan 29, 2026 12:59 pm ISTYogesh Yadav सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक बार फिर खाप पंचायत जैसी मानसिकता का वीभत्स चेहरा सामने आया है। जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में कथित तौर पर एक प्रेमी युगल को पकड़े जाने के बाद कानून हाथ में लेते हुए उनके साथ सरेआम मारपीट की गई। युवक और युवती हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन पंचायत के नाम पर जुटे लोगों का दिल नहीं पसीजा।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, युवती ने युवक को मिलने के लिए अपने घर बुलाया था। युवक जब युवती के घर पहुंचा तो गांव के कुछ लोगों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने बिना देरी किए दोनों को पकड़ लिया। मामले को पुलिस के पास ले जाने के बजाय गांव के कुछ दबंगों ने तत्काल 'पंचायत' बैठाने का फैसला किया। आरोप है कि इस पंचायत में न्याय के नाम पर तालिबानी फरमान सुनाया गया और प्रेमी युगल की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती की गई।

जूतों और डंडों से हमला, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पंचायत के बीच में युवक और युवती को बिठाया गया है। वहां मौजूद कुछ लोग आव देखा न ताव, उन पर जूते, थप्पड़ और डंडों से हमला कर रहे हैं। युवक और युवती गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहे हैं, लेकिन उन पर बेरहमी से वार किए जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पंचायत में मौजूद दर्जनों लोग इस अमानवीय कृत्य को रोकने के बजाय तमाशबीन बने रहे। कुछ लोग तो इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद करते हुए हंसते भी दिखाई दिए। (नोट: न्यूज़ पोर्टल इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है)।

भविष्य में न मिलने की चेतावनी देकर छोड़ा

मारपीट की इस लंबी प्रक्रिया के बाद, पंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए युवक को चेतावनी दी कि यदि वह दोबारा इस गांव या युवती के आसपास दिखाई दिया, तो अंजाम और भी बुरा होगा। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक किसी दूसरे क्षेत्र का निवासी है। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं कि क्या आज के दौर में भी पंचायतें कानून से ऊपर हो गई हैं?

पुलिसिया कार्रवाई का इंतजार

वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंच गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वीडियो के आधार पर उन लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने कानून हाथ में लिया और सरेआम एक युवती और युवक की गरिमा को ठेस पहुँचाई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।