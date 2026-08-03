शादी की जिद पर अड़े प्रेमी-प्रेमिका ने मौत को गले लगाया, श्मशान के पास पड़े मिले, युवक की मौत
सहारनपुर जिले में प्रेमी-प्रेमिका ने प्रेम-प्रसंग के चलते जहर खा लिया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले राजी नहीं थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर दोनों ने आत्महत्या का फैसला चुना। युवक की मौत हो गई है, जबकि युवती का इलाज चल रहा है।
Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में प्रेम-प्रसंग को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी न होने से आहत प्रेमी युगल ने मौत को गले लगा लिया। दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर चिलकाना क्षेत्र के दुमझेड़ा गांव के श्मशान के पास जहरीला पदार्थ खा लिया। उपचार के दौरान 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को मौके से प्रेमिका का लिखा सुसाइड नोट भी मिला है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। परिजनों की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दुमझेड़ा निवासी अंकुर और पड़ोसी गांव की रहने वाली उसकी दूर की रिश्तेदार युवती के बीच पिछले तीन-चार वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजन तैयार नहीं थे। रविवार देर रात दोनों घर से गायब हो गए। रात करीब ढाई बजे अंकुर ने बड़े भाई शुभम को फोन कर बताया कि वह प्रेमिका के साथ दुमझेड़ा श्मशान के पास है और दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे तो दोनों खेत में पड़े मिले। उन्हें सीएचसी चिलकाना ले जाया गया, जहां से पीजीआई पिलखनी और फिर गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर किया गया।
चार भाइयों और तीन बहनों में दूसरे नंबर का था युवक
उपचार के दौरान अंकुर ने दम तोड़ दिया, जबकि युवती का इलाज जारी है। ग्रामीणों के अनुसार 19 वर्षीय अंकुर पेंटर का काम करता था। वह चार भाइयों और तीन बहनों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में युवती ने लिखा है कि परिवार के विरोध और रिश्तेदारों के दबाव के कारण दोनों यह कदम उठाने को मजबूर हुए तथा अंकुर के परिवार को परेशान न करने की बात भी लिखी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
सुसाइड नोट में परिवार के विरोध का जिक्र
पुलिस को मौके से युवती द्वारा लिखा सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा है कि वह अंकुर से प्यार करती थी और दोनों ने साथ जीने-मरने की कसम खाई थी। परिवार शादी के लिए तैयार नहीं था। रिश्तेदारों के दबाव और विरोध के कारण दोनों ने यह कदम उठाया। सुसाइड नोट में प्रेमिका ने अंकुर के परिवार को किसी तरह से परेशान ना करने और एक अन्य रिश्तेदार का भी जिक्र किया।
रात ढाई बजे आए फोन ने उड़ाए होश
रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब ढाई बजे अंकुर ने बड़े भाई शुभम को फोन कर बताया कि वह प्रेमिका के साथ दुमझेड़ा श्मशान के पास है और दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। रात में ढाई बजे फोन आने से शुभम के होश उड़ गए। फोन कटते ही शुभम ने तुरंत डायल-112 को सूचना दी।
भागना नहीं शादी करना चाहते थे दोनों
बरामद सुसाइड नोट में युवती ने लिखा है कि दोनों घर से भागकर शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परिवार से रिश्ते के लिए कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन सहमति नहीं मिली। नोट के अनुसार परिवार के लगातार विरोध के बाद दोनों ने यह कदम उठाने का फैसला किया। इस संबंध में सीओ सदर वीपी सिंह चौहान ने बताया, प्रथम दृष्टया मामला जहरीला पदार्थ खाने का प्रतीत हो रहा है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।