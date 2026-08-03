शादी की जिद पर अड़े प्रेमी-प्रेमिका ने मौत को गले लगाया, श्मशान के पास पड़े मिले, युवक की मौत

सहारनपुर जिले में प्रेमी-प्रेमिका ने प्रेम-प्रसंग के चलते जहर खा लिया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले राजी नहीं थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर दोनों ने आत्महत्या का फैसला चुना। युवक की मौत हो गई है, जबकि युवती का इलाज चल रहा है।

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में प्रेम-प्रसंग को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी न होने से आहत प्रेमी युगल ने मौत को गले लगा लिया। दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर चिलकाना क्षेत्र के दुमझेड़ा गांव के श्मशान के पास जहरीला पदार्थ खा लिया। उपचार के दौरान 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को मौके से प्रेमिका का लिखा सुसाइड नोट भी मिला है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। परिजनों की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दुमझेड़ा निवासी अंकुर और पड़ोसी गांव की रहने वाली उसकी दूर की रिश्तेदार युवती के बीच पिछले तीन-चार वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजन तैयार नहीं थे। रविवार देर रात दोनों घर से गायब हो गए। रात करीब ढाई बजे अंकुर ने बड़े भाई शुभम को फोन कर बताया कि वह प्रेमिका के साथ दुमझेड़ा श्मशान के पास है और दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे तो दोनों खेत में पड़े मिले। उन्हें सीएचसी चिलकाना ले जाया गया, जहां से पीजीआई पिलखनी और फिर गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर किया गया।

चार भाइयों और तीन बहनों में दूसरे नंबर का था युवक उपचार के दौरान अंकुर ने दम तोड़ दिया, जबकि युवती का इलाज जारी है। ग्रामीणों के अनुसार 19 वर्षीय अंकुर पेंटर का काम करता था। वह चार भाइयों और तीन बहनों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में युवती ने लिखा है कि परिवार के विरोध और रिश्तेदारों के दबाव के कारण दोनों यह कदम उठाने को मजबूर हुए तथा अंकुर के परिवार को परेशान न करने की बात भी लिखी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

सुसाइड नोट में परिवार के विरोध का जिक्र पुलिस को मौके से युवती द्वारा लिखा सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा है कि वह अंकुर से प्यार करती थी और दोनों ने साथ जीने-मरने की कसम खाई थी। परिवार शादी के लिए तैयार नहीं था। रिश्तेदारों के दबाव और विरोध के कारण दोनों ने यह कदम उठाया। सुसाइड नोट में प्रेमिका ने अंकुर के परिवार को किसी तरह से परेशान ना करने और एक अन्य रिश्तेदार का भी जिक्र किया।

रात ढाई बजे आए फोन ने उड़ाए होश रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब ढाई बजे अंकुर ने बड़े भाई शुभम को फोन कर बताया कि वह प्रेमिका के साथ दुमझेड़ा श्मशान के पास है और दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। रात में ढाई बजे फोन आने से शुभम के होश उड़ गए। फोन कटते ही शुभम ने तुरंत डायल-112 को सूचना दी।