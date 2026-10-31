देश की दूसरी स्लीपर वंदेभारत को हरी झंडी; काशी टू नई दिल्ली, जानें टाइमिंग और स्टॉपेज

देश की दूसरी और यूपी की पहली स्लीपर वंदेभारत ट्रेन शनिवार को काशी से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। बनारस स्टेशन पर सीएम योगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई। नियमित संचालन सप्ताह में छह दिन होगा। इस दौरान दो मेमू ट्रेनों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया।

यूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत को सीएम योगी और रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई

देश की दूसरी और यूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शनिवार को काशी से नई दिल्ली रवाना हुई। बनारस स्टेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई।बनारस से चलने या गुजरने वाली वंदेभारत ट्रेनों में नौवीं गाड़ी है।आज वंदेभारत उद्घाटन स्पेशल बनकर चली। हालांकि इसका नियमित परिचालन कैंट (वाराणसी जंक्शन) से सप्ताह में छह दिन (शुक्रवार छोड़कर) रात 8.50 बजे होगा, जबकि नई दिल्ली से शनिवार को छोड़ यह गाड़ी रात 9.40 बजे चलेगी। इसके साथ में दो मेमू ट्रेनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसस पहले नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों ने कोच में स्कूली बच्चों से बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया।

ट्रेन का टाइम शेड्यूल वाराणसी से नई दिल्ली (ट्रेन संख्या 27421)

प्रस्थान- रात 8:50 बजे (वाराणसी जंक्शन)

आगमन- अगली सुबह 6:10 बजे (नई दिल्ली)

संचालन- हफ्ते में 6 दिन (शुक्रवार को छोड़कर)

नई दिल्ली से वाराणसी (ट्रेन संख्या 27422)

प्रस्थान- रात 9:40 बजे (नई दिल्ली)

आगमन- अगली सुबह 7:10 बजे / 6:45 बजे (वाराणसी)

संचालन- हफ्ते में 6 दिन (शनिवार को छोड़कर)

स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन

कानपुर सेंट्रल

अलीगढ़ जंक्शन

गाजियाबाद जंक्शन

काशी को वंदे भारत की सौगात मिली- सीएम योगी स्लीपर वंदेभारत के उद्घाटन पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में रेल व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। अब रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे दिखते हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। ये तब होता है कि साफ इच्छाशक्ति हो। काशी अब पूरी तरह बदल गई है। काशी अब नए भारत की तस्वीर बनकर उभर रही है। दिवाली और छठ से पहले काशीवासियों को वंदे भारत की सौगात मिल रही है।

पूर्वांचल को मिली बड़ी सौगात- रेल मंत्री स्लीपर वंदेभारत के उद्घाटन कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये ट्रेन पूरे पूर्वांचल के लिए सौगात है। अब वाराणसी से नई दिल्ली की सफर आसान, सुविधाजनक और समय बचाने वाला होगा। उन्होने कहा कि पहले यूपी जैसे इतने विशाल राज्य को सिर्फ 1000 करोड़ का रेल बजट मिलता था। लेकिन अब ये बजट बढ़कर 18 गुना हो गया है। कांग्रेस और सपा ने यूपी के साथ सिर्फ भेदभाव किया।

दो मेमू ट्रेनों का भी उद्घाटन नई दिल्ली की स्लीपर वंदेभारत के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी सिटी-राजातालाब मेमू और प्रयागराज रामबाग-बनारस मेमू ट्रेन को भी वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। पहले दिन कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4/5 से सिटी-राजातालाब मेमू रवाना होगी। जबकि दूसरी मेमू प्रयागराज रामबाग से प्रस्थान करेगी।