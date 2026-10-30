लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा एम्यूजमेंट पार्क, कोच्चि के वंडरला की तर्ज पर विकास, क्या खास
कोच्चि के वंडरला की तर्ज पर लखनऊ में देश का सबसे बड़े एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। प्रबंध नगर योजना में इसके लिए जमीन तय कर ली गई है। इस योजना का शुभारंभ अगले महीने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी की राजधानी लखनऊ में देश का सबसे बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। एलडीए की प्रस्तावित प्रबंध नगर योजना में यह बनेगा। प्रबंध नगर योजना की ग्रीन बेल्ट की करीब 800 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। इसका विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर कोच्चि के वंडरला एम्यूजमेंट पार्क की तर्ज पर करने की योजना है।
प्रबंध नगर योजना का शुभारंभ 23 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के हाथों होने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्राधिकरण प्रबंधनगर योजना का प्रस्ताव भी दो अक्तूबर को बोर्ड बैठक में रखने जा रहा है।
प्रबंध नगर योजना में करीब 795 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट की है। इसपर सामान्य निर्माण की अनुमति नहीं है। ऐसे में एलडीए इसे पार्क के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। वहीं, देश में मुंबई का इमैजिका पार्क सबसे बड़ा है। यह करीब 300 एकड़ में फैला है।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार प्रबंधनगर में करीब 800 एकड़ ग्रीन बेल्ट की जमीन खाली है। इस पर एम्यूजमेंट पार्क का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
एम्यूजमेंट पार्क में ये हो सकती हैं प्रमुख खूबियां
रोलर कोस्टर और थ्रिल राइड्स
तेज रफ्तार झूले, ऊंचाई से उतरने वाली रोमांचक सवारी और एडवेंचर राइड्स सबसे ज्यादा आकर्षित करेंगे। हो सकता है बहुत छोटे बच्चे इन पर न चढ़ सकें लेकिन नौजवानों को यह सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा।
वॉटर पार्क
वाटर स्लाइड, वेव पूल, रेन डांस और बच्चों के लिए सुरक्षित जल का क्रीड़ा क्षेत्र होगा। अलग अलग तरह के कई स्लाइड अलग अलग समूहों के लिए बनाए जाएंगे।
फैमिली एंटरटेनमेंट जोन
परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग-अलग तरह के झूले, खेल और मनोरंजक गतिविधियां एक ही जगह पर मिल सकेंगी। सुबह से शाम तक का समय बिताने के लिए कई चीजें होंगी।
बच्चों के लिए खास क्षेत्र
किड्स राइड्स, थीम आधारित खेल क्षेत्र और छोटे बच्चों के अनुकूल आकर्षण अलग अनुभव देगा। अक्सर बच्चों की डिमांड पर ही परिवार के लोग इन जगहों पर जाते हैं।
एडवेंचर गतिविधियां
एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए कई तरह की गतिविधियां यहां होंगी। इनमें जिपलाइन, क्लाइंबिंग, रोप कोर्स और अन्य रोमांचक चीजें लुभाएंगी।
थीम आधारित क्षेत्र
थीम आधारित भी अलग-अलग क्षेत्र यहां बनाए जाएंगे। इनमें आर्षक लैंडस्केपिंग, सजावटी संरचनाएं और सबसे खास सेल्फी प्वाइंट भी होगा।
फूड कोर्ट
जब पूरे दिन यहां रह कर इंज्वाय करने की व्यवस्था हो रही है तो तरह तरह के व्यंजनों की भी व्यवस्था रहेगी। फूड कोर्ट के माध्यम से इसे पूरा किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।