नीले ड्रम में मिले नोटों की गिनती हुई पूरी, रुपये इतने कि सुनकर चकरा जाएगा सिर, अब मकान की खुदाई शुरू
प्रयागराज में चार दिन पहले मकान के अंदर से तीन नीले ड्रम से मिले नोटों की गिनती आयकर ने पूरी कर ली है। आयकर टीम के मुताबिक ड्रम के अंदर जो नोट मिलते थे वह तीन करोड़ से ज्यादा थे।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के प्रयागराज में चार दिन पहले एक मकान में जमीन के अंदर से बरामद तीन नीले ड्रम से मिले रुपयों की गिनती आयकर ने पूरी कर ली है। ड्रम के अंदर से रुपयों की गिनती सुनकर हर किसी का सिर चकराए जाएगा। तीन ड्रम से मिले नोटों की संख्या करीब तीन करोड़ 20 लाख 93 हजार रुपये होने की अधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि मकान के अंदर अभी और नकदी होने की आशंका के तहत शनिवार को भी पूरे दिन खोदाई का काम जारी रहा। आयकर विभाग और पुलिस टीम की देखरेख में शिफ्ट वार मजदूर खोदाई कर रहे हैं। टीम ने बीते छह सालों में खरीदी गई अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए हैं।
नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव निवासी राजेश यादव और राकेश यादव के मकान में 28 अक्तूबर की रात पुलिस की दबिश में जमीन के अंदर से तीन नीले ड्रम में कपड़े में लिपटे 500-500 रुपये के नोटों के बंडल बरामद हुए थे। इसकी जानकारी होते ही पुलिस के आलाधिकारी और आयकर विभाग के अफसर सक्रिय हो गए। पुलिस राजेश यादव, उसके भाई राकेश यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। वहीं, आयकर विभाग के सहायक निदेशक अभय कुमार सोनकर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय टीम भी दो दिन से डटी हुई है। आयकर विभाग और पुलिस की देखरेख में मकान के अंदर खोदाई जारी है।
ड्रम में मिले तीन करोड़ से ज्यादा रुपये
इधर, चौथे दिन शनिवार को आयकर विभाग की टीम ने बरामदगी के बाद सील कर नवाबगंज थाने के मालखाने में रखे तीनों ड्रम के रुपयों की गिनती की। इसमें 3 करोड़ 20 लाख 93 हजार रुपये बरामद होने की पुष्टि की गई है। गिनती के बाद तीनों ड्रम में रुपये सीज कर मालखाने में ही रखा गया है। इस संबंध में डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार का कहना है कि आयकर विभाग ने तीनों ड्रम में नोटों की गिनती पूरी कर ली है। अभी मकान के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है।
आरोपी के साथ भाई से भी पूछताछ
पुलिस ने राजेश यादव के साथ उसके भाई राकेश यादव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि इतनी बड़ी रकम किसकी है। डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार के मुताबिक, प्रारंभिक जांच और पूछताछ में साइबर अपराध या किसी अन्य बड़ी आपराधिक गतिविधि में उसकी संलिप्तता सामने नहीं आई थी। डीसीपी के अनुसार, रुपये कहां से और कब लाए गए, इस बारे में आरोपी अभी स्पष्ट जवाब नहीं दे सका था। कुछ साल पहले पुणे में काम करने के दौरान किसी फर्म की रकम लेकर फरार होने की चर्चा भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर सकी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।