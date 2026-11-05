नामी ब्रांड के नकली पटाखों की खेप बरामद; मकान से चल रहा धंधा, पुलिस से बचने के लिए ड्रोन से निगरानी

दिवाली से पहले मुरादाबाद और जौनपुर में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। मुरादाबाद में दो आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि जौनपुर में पिता-पुत्र पकड़े गए। भारी मात्रा में पटाखे, बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। जौनपुर में पुलिस से बचने के लिए ड्रोन से निगरानी की जाती थी।

दिवाली नजदीक आते है अवैध पटाखों का धंधा भी तेज हो गया। मुरादाबाद के नागफनी थाना पुलिस ने बुधवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 83 किलो 250 ग्राम बारूद, 27 बोरियों में भरे अवैध पटाखे और मिट्टी के अनार बरामद किए हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि थाना नागफनी पुलिस को तीन नवंबर को सूचना मिली कि गुड़ियाबाग में साबरी चिश्ती मस्जिद के पास एक मकान में चोरी-छिपे पटाखे बनाए जा रहे हैं।

नामी ब्रांड का नकली माल बरामद जिसके बाद नागफनी पुलिस ने मकान पर छापा मारा। वहां पटाखे तैयार किए जा रहे थे। पुलिस को मौके से नामी पटाखा कंपनियों के खाली डिब्बे, नकली रैपर और फर्जी आधार कार्ड भी मिले। मौके से गुड़ियाबाग निवासी वसीम और दौलतबाग निवासी यासीन को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी अपने घर में तैयार पटाखों को नामी कंपनियों का बताकर बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।

छापे में क्या-क्या मिला? एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी इन पटाखों को बाजार में बेचने की तैयारी में लग गए थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मौके से अनार 155 किलोग्राम, सुतली बम 60 किलोग्राम, सिंघाड़ा पटाखा 19.5 किलोग्राम, विस्फोटक व अन्य सामग्री में सोरा सफेद पाउडर 37 किलो, बारूद पाउडर 16 किलो, गंधक 23.4 किलो, एल्यूमीनियम कतरन 6.8 किलो, लकड़ी का बुरादा, नौ किलो, कोयला पाउडर 15.2, किलो बरामद किया है।

अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ वहीं जौनपुर के मड़ियाहूं के भंडरिया टोला में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। मौके से पिता और पुत्र को गिरफ्तार करते हुए पांच कुंतल पटाखा के साथ ही विस्फोटक बरामद किया है। इस कारोबार को मकान की छत से किया रहा था। इतना ही नहीं पुलिस से बचने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाती थी। मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली की भंडरिया टोला में अवैध रूप से पटाखा बनाने के साथ ही बेचा जा रहा है। इसपर प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र व नायब तहसीलदार शीतला प्रसाद सिंह ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 16 किलो बारूद पाउडर व विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।