पार्षद और कोटेदार भी एसआईआर फॉर्म भरवाने में करेंगे मदद, 67 अधिकारी और तैनात

संक्षेप: यूपी में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। लखनऊ में पार्षद और कोटेदार भी एसआईआर फॉर्म भरवाने में मदद करेंगे। कार्य तेज करने के लिए 67 और अधिकारी तैनात किए गए हैं।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एसआईआर यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य तेज करने के लिए 67 और अधिकारी तैनात किए गए हैं। यह निर्णय डीएम विशाख जी ने अब तक की प्रगति पर समीक्षा बैठक में लिया। उन्होंने बीएलओ के कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से सेक्टर ऑफिसर की तैनाती किए जाने का निर्देश दिया। लेखपाल, कोटेदार और पार्षद भी एसआईआर फॉर्म भरवाने में मदद करेंगे।

बैठक के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम विशाख जी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों के कार्यों में सहयोग के लिए सेक्टर ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं। तैनात किए गए सेक्टर ऑफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देश पर कार्य करेंगे। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि नगरीय क्षेत्रों में बीएलओ के कार्यों में ये सहयोग करेंगे। मौजूदा समय नगर निगम के पार्षद, नगर निगम के टैक्स कलेक्टर, लेखपाल, कोटेदार और बीएलए गणना प्रपत्रों के वितरण, कलेक्शन और डिजिटाइजेशन के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इन कार्मिकों से सहयोग लेते हुए शीघ्र ही शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करना है। उन्होंने बताया कि हर 2- 3 सुपरवाइजर पर एक सेक्टर ऑफिसर की तैनाती की गई है। सभी तैनात किए गए सेक्टर ऑफिसर कलेक्शन और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया की निगरानी करते हुए बीएलओ के कार्यों में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे।