योगी की टीम में हो सकता है बड़ा बदलाव, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने उड़ाई कई मंत्रियों की नींद

संक्षेप: योगी की टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वह भी कई तरह की। इसी चर्चा ने तमाम मंत्रियों की नींद उड़ा दी है, तो बहुतों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं।

यूपी भाजपा अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद अब सबकी निगाहें योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। वह भी कई तरह की। एक ये कि क्या गुजरात का प्रयोग यूपी में भी दोहराया जाएगा। इसी चर्चा ने तमाम मंत्रियों की नींद उड़ा दी है, तो बहुतों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। कुर्सी बचाने और पाने की चाहत वालों ने दौड़ शुरू कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि टीम योगी में बड़ा बदलाव फरवरी माह में हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नये साल के आगाज के साथ ही भाजपा यूपी में मिशन-2027 की तैयारियां और तेज कर देगी। संगठन से लेकर सरकार तक सबकुछ दुरुस्त करने की तैयारी है। संगठन के प्रमुख बदलाव के बाद अब जिलों और संगठनात्मक मंडलों में टीम बनाने की कवायद शुरू की जा रही है। भाजपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव स्वतंत्रदेव सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहते लड़ा था और पूर्ण बहुमत से सरकार में वापसी की थी। भाजपा ने 2027 के चुनाव में जाने से पहले पंकज चौधरी के रूप में फिर कुर्मी चेहरे को प्रदेश संगठन की कमान सौंपकर पुराना टोटका फिर दोहराया है।