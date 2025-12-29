Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscould be a major change in CM Yogi Adityanath team; buzz about UP cabinet reshuffle has many ministers worried
योगी की टीम में हो सकता है बड़ा बदलाव, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने उड़ाई कई मंत्रियों की नींद

योगी की टीम में हो सकता है बड़ा बदलाव, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने उड़ाई कई मंत्रियों की नींद

संक्षेप:

योगी की टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वह भी कई तरह की। इसी चर्चा ने तमाम मंत्रियों की नींद उड़ा दी है, तो बहुतों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं।

Dec 29, 2025 06:57 pm ISTDeep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी भाजपा अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद अब सबकी निगाहें योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। वह भी कई तरह की। एक ये कि क्या गुजरात का प्रयोग यूपी में भी दोहराया जाएगा। इसी चर्चा ने तमाम मंत्रियों की नींद उड़ा दी है, तो बहुतों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। कुर्सी बचाने और पाने की चाहत वालों ने दौड़ शुरू कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि टीम योगी में बड़ा बदलाव फरवरी माह में हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नये साल के आगाज के साथ ही भाजपा यूपी में मिशन-2027 की तैयारियां और तेज कर देगी। संगठन से लेकर सरकार तक सबकुछ दुरुस्त करने की तैयारी है। संगठन के प्रमुख बदलाव के बाद अब जिलों और संगठनात्मक मंडलों में टीम बनाने की कवायद शुरू की जा रही है। भाजपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव स्वतंत्रदेव सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहते लड़ा था और पूर्ण बहुमत से सरकार में वापसी की थी। भाजपा ने 2027 के चुनाव में जाने से पहले पंकज चौधरी के रूप में फिर कुर्मी चेहरे को प्रदेश संगठन की कमान सौंपकर पुराना टोटका फिर दोहराया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या

खुल सकती है कई विधायकों की लाटरी

अब बारी सरकार में बदलाव की है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से कुछ माह पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। जातीय गुणा-गणित के तहत कई चेहरों को टीम योगी में शामिल किया गया था। मगर इस बार चर्चाएं थोड़ी अलग है। दरअसल प्रदेश सरकार में कई मंत्रियों के कामकाज को लेकर तमाम शिकायतें हैं। कुछ से दिल्ली दरबार खुश नहीं है, तो कइयों की कार्यशैली से मुख्यमंत्री नाराज हैं। ऐसे में चर्चाएं योगी मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव को लेकर है। ऐसा यदि हुआ तो तमाम विधायकों की लाटरी खुल सकती है। इसी चर्चा से कई मंत्री बेचैन हैं। ज्योतिषी से समय दिखवाने के साथ ही अनुष्ठान भी शुरू करा दिए गए हैं। कई विधायकों ने भी पूजा-पाठ शुरू करा दिए हैं। एक और चर्चा किसी दलित को तीसरा डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी है। अब देखना यह है कि इस बदलाव की रूपरेखा कब परवान चढ़ती है और न्यू ईयर गिफ्ट किस-किसके हिस्से आता है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Cabinet अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |