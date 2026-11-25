कांग्रेस से सीट बंटवारे की बातचीत के बीच 5 प्रत्याशियों का ऐलान सपा का प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं?
कांग्रेस से सीट बंटवारे की बातचीत के बीच 5 प्रत्याशियों का ऐलान सपा का प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं? बातचीत के बीच अचानक सपा द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने को कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने का संकेत भी माना जा रहा है।
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। सपा ने मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों की घोषणा की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसके पहले अयोध्या और चिल्लूपार से दो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। बातचीत के बीच अचानक सपा द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने को कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने का संकेत भी माना जा रहा है। सपा ने इसके सहारे यह संकेत देने की कोशिश की है कि विधानसभा चुनाव को लेकर उसकी पूरी तैयारी है, फिर भी वह गठबंधन धर्म निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
समाजवादी पार्टी द्वारा मंगलवार को घोषित पांच उम्मीदवारों में चार मौजूदा समय विधायक हैं। बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन और अमरोहा से महबूब अली को उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये चारों मौजूदा समय विधायक हैं। ललितपुर में नया चेहरा ज्योति लोधी को टिकट दिया गया है। पिछली बार ललितपुर से रमेश प्रसाद को टिकट दिया गया था। वे तीसरे नंबर पर थे। उन्हें 68597 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा थी और भाजपा ने जीत दर्ज की थी।
अखिलेश यादव दो टिकट का ऐलान पहले ही कर चुके हैं
सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंच से दो टिकट का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इसमें अयोध्या से पवन पांडेय और चिल्लूपार से विनय शंकर तिवारी को टिकट देने की घोषणा हो चुकी है। सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बीच उम्मीदवारों की घोषणा से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब क्षेत्र में उतर कर तैयारियों का समय है। इसलिए जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए।
प्रत्याशी घोषित करना कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के लिए झटका
सहारनपुर की जिन दो सीटों पर सपा ने उम्मीदवार घोषित किए हैं कांग्रेस नेता इमरान मसूद इन दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी लड़ाने की बात कह चुके हैं। इमरान मसूद पूर्व में भी कह चुके है कि गठबंधन की सूरत कुछ भी हो लेकिन सहारनपुर की पांच विधानसभा सीटों पर कोई कांप्रोमाइज नहीं होगा उनके लोग ही चुनाव लड़ेंगे।
हम मिलकर ऐसा एडजस्टमेंट करें की भाजपा को हरा सकें: अखिलेश
इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मंगलवार की रात सोशल मीडिया पर एक मार्मिक पोस्ट किया, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर पूरी तरह से स्थिति साफ की है। वह चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे और भाजपा को हराने में कामयब हो। वह लिखते हैं कि जो गठबंधन होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि हम जीतें। हम सब मिलकर ऐसा एडजस्टमेंट करें, ऐसा एक-दूसरे को अकोमोडेट करें कि सामने वाले को हरा सकें। यही राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। सपा के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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