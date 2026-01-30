कफ सिरप तस्करी; मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल पर नया शिकंजा, पासपोर्ट निरस्त

संक्षेप: कफ सिरप तस्करी में मास्टर माइंड शुभम जायसवाल पर नया शिकंजा कस गया है। एसटीएफ की अपील पर उसका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है। उसके खिलाफ कुछ दिन पहले ही रेड कॉनर नोटिस जारी किया जा चुका है।

कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है। कुछ दिन पहले रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही एसटीएफ ने पासपोर्ट विभाग को शुभम का पासपोर्ट निरस्त करने के लिए पत्र भेजा था। पासपोर्ट निरस्त होने से शुभम का दुबई में रहना अब अवैध माना जाएगा। यही वजह है कि एसटीएफ अब कानूनी औपचारिकता पूरी कर विदेश मंत्रालय के जरिए दुबई को पासपोर्ट निरस्त होने की रिपोर्ट भेजेगी।

वर्ष 2024 दिसम्बर में कोडीन सिरप की काफी बोतलें लखनऊ में बरामद हुई थी। इसके साथ ही इस मामले में एसटीएफ की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। एसटीएफ ने जब जांच आगे बढ़ाते हुए विभोर राणा व विशाल को पकड़ा तो इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसमें बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा का नाम आया तो पूरे प्रकरण ने तूल पकड़ लिया था।

इस बीच ही शुभम जायसवाल अपने परिवार और दोस्तों के साथ दुबई फरार हो गया था। इसके बाद ही पहले उसका लुकआउट नोटिस फिर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। एसटीएफ के मुताबिक कुछ दिन पहले पासपोर्ट विभाग को पत्र भेजा गया था इस पर ही शुभम का पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है। अब दुबई में उसका रहना गैरकानूनी होगा। इस बारे में हर जगह सूचना दे दी गई है। दुबई में कानूनी औपचारिकताओं के साथ इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।